Darum sieht Bilanz der Luisenhütte gar nicht so schlecht aus

Die Corona hat die Gesamtbilanz des kreiseigenen Industriemuseums Luisenhütte in Wocklum belastet. Dennoch hat trotz der schwierigen Rahmenbedingungen auch erfreuliche Entwicklungen gegeben. Das teilte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens am Dienstag in Lüdenscheid auf Anfrage der WP mit.

Knick bei Ticket-Einnahmen

Schon der Saison-Start war schwierig. Er fiel in den ersten Lockdown im Frühjahr. So eröffnete das Museum mit 19 Tagen Verspätung. „Durch die Corona-Pandemie konnte das nicht wie gewohnt in großem Rahmen gefeiert werde“, merkte Erkens an.

Kulturausschuss des Märkischen Kreises in der Luisenhütte, Balve: Stephan Sensen von der Kreisverwaltung erläutert das multimediale Konzept für das Museum. Foto: jürgen overkott / WP

Die Einschränkungen wirkten sich stark auf die Besucherzahlen des Museums des Märkischen Kreises aus. So besuchten 6.002 Besucher weniger als im Vorjahr die historische Hochofenanlage in Wocklum. Ausschlaggebend für den starken Rückgang ist der Ausfall von Großveranstaltungen wie der Saisoneröffnung und des Festivals „Luise heizt ein“. Alleine diese beiden Events zogen 2019 rund 4.500 Besucher an. Auch Gruppenführungen machten in den vergangenen Jahren einen wichtigen Anteil aus. So nahmen dieses Jahr nur knapp über 100 Personen an den wenigen möglichen museumspädagogisch-betreuten Besuchen teil. Voriges Jahr waren’s immerhin mehr als 1.800 Menschen. Die Zahl der Schulklassen sank auf null: Im Vorjahr kamen 323 Schüler.

Dennoch gibt es in der Bilanz einen Lichtblick. Trotz Einschränkungen und reduziertem Angebot durch Hygiene- und Abstandsregelungen besuchten 1.694 Interessierte das Museum. Das sind zwar ein Viertel weniger als 2019 (2.294 Besucher). Aber die Zahl der Individualbesuche stieg an: Insgesamt wurden in der Saison 31,6 Prozent (971 gegenüber 738) mehr Tickets an Erwachsene verkauft – auf Familienkarten kamen zudem 41 Prozent (602 gegenüber 427) mehr Besuche als im Vorjahr. In den Sommer- und Herbstferien kamen gar mehr Besucher nach Wocklum: Der Juli zählte rund 44,5 Prozent mehr Besuche als der Vorjahresmonat.

Eine von wenigen öffentlichen Veranstaltungen im Museum: Die Harfenistin Anke Schüppel-Slojewski bot auf ihrem Instrument nicht alltägliche Hörerlebnisse, die sich deutlich von sonst häufig vorgetragenen Kompositionen für Harfe unterschieden. Besonders der zuletzt gespielte „Baroque Flamenco“ der Amerikanerin Deborah Henson-Conant begeisterte. Vor dem Konzert ging es mit Museumsführer Detlef Becker (Foto) auf einem Rundgang durch die Luisenhütte. Foto: Peter Müller / WP

Im Oktober waren es noch 2,5 Prozent mehr Besuche als 2019.

Dennoch sanken die Einnahmen durch Eintritt um 19,1 Prozent von 6.671,50 Euro auf 5.399 Euro.