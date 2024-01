Polizei in Balve

Unfall Darum stürzt Mountainbiker in Beckum

Beckum Ein 29-Jähriger hat allen Grund, verärgert zu sein. Was zu einem Sturz mit dem MTB geführt hat.

Ein 29-Jähriger hat sich am Freitagabend bei einem Sturz mit seinem Mountainbike in Beckum verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach kam der Sportler am Freitag, 26. Januar, gegen 20.40 Uhr auf der Dorfstraße in Höhe Hausnummer 4 zu Fall - „aufgrund eines Hindernisses auf der Fahrbahn“.

Der 29-Jährige brach sich laut Polizei den rechten Unterarm und erlitt diverse Schürfwunden. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

