Darum war Balver Feuerwehr an Hönnetalstraße im Einsatz

Balve. Große Aufregung, kleiner Anlass. Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zur Hönnetalstraße aus. Das ist passiert.

Ein Zeuge hat am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie dieser den Inhalt eines Mülleimers an der Hönnetalstraße in Balve anzündete. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann war circa 1.70 bis 1.80 Meter groß, etwa 35 bis 45 Jahre alt und hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine graue Hose. Nach dem Entzünden entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Balver Innenstadt. Die Feuerwehr lösche den Brand. Der Schaden am Mülleimer beträgt rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Balve unter 02375-2275 entgegen.

