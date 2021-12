Darum war Kreativmarkt in Sanssouci ein Kracher

Sanssouci. Die psychosoziale Einrichtung Netzwerk Lebensraum hat sich in der Corona-Zeit etwas getraut. Ihr Kreativmarkt feierte Premiere. Wie lief’s?

Der Kreativweihnachtsmarkt in Sanssouci fand in diesem Jahr zum ersten Mal in einem großen Umfang statt – der aktuellen Corona-Pandemie zum Trotz. Unter den großen Tannen und mit dem Duft vom Glühwein wurden die Besucher auf dem Gelände der psychosozialen Einrichtung Netzwerk Lebensraum an der B 229 begrüßt.

Vor fünf Jahren, 2016, veranstalteten die Bewohner und Mitarbeiter der psychosozialen Einrichtung einen kleinen Weihnachtsmarkt für Freunde und Familie. Bei der damaligen Veranstaltung legten die Bewohner einen großen Wert auf das Upcycling. Dabei werden Gegenstände, die nicht mehr benutzt werden so aufgewertet, dass sie wieder gerne gebraucht werden.

In diesem Jahr entschieden sich Pascal Ihde, Geschäftsführer und Inhaber der psychosozialen Einrichtung und seine Ehefrau Sarah Ihde dafür, die Idee in eine größere Veranstaltung umzusetzen. Sowohl die Bewohner, als auch Freunde und Interessenten schmückten den Markt mit den verschiedensten Ständen und Angeboten.

Die Bewohner hatten in den vergangenen sechs Wochen fleißig weihnachtliche Grußkarten und Tischgedecke aus Tannenzapfen gebastelt. Die Mitarbeiterin Birgit Semp und Bewohner Michael Rosenbach freuten sich über die zahlreichen Besucher.

Pascal Ihde fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit der Veranstaltung einen Treffpunkt geschaffen zu haben.“ Ihm ist besonders wichtig, die Hemmschwelle zu senken und so die Integration der Bewohner in die Gesellschaft zu fördern.

Auch die Vielfalt der anderen Stände war bewundernswert. So waren dort Honig und Eierlikör, Leckereien wie mit Schokolade überzogene Äpfel, Kunstwerke und selbstgeschneiderte Kleidung zu finden.

Besonders präsent war der Stand der Selbsthilfegruppe für Brustkrebserkrankte „Iserlohner Pinkies“. Anita Lübke und Corinna Mange, die die Selbsthilfegruppe auf dem Kreativmarkt vertraten, möchten so auf ihr Dasein als Anlaufstelle für Erkrankte aufmerksam machen. Den Erlös für ihren praktischen Herz- und Portkissen wird die Gruppe in Stoff für ihre Arbeiten reinvestieren.

Auch die selbstgeschneiderte Kinderbekleidung von Sarah Ihde kam bei den Besuchern sehr gut an. „Die ersten Teile wurden schon gekauft“, erzählt sie kurz nach der Eröffnung des Kreativweihnachtsmarkts. Auch sie freute sich auf ein gemütliches Beisammensein.

Veranstaltung bald feste Einrichtung

Ach ja, Corona. Um die Veranstaltung so sicher wie möglich stattfinden zu lassen, war ein Zutritt nur mit einem 2G-Nachweis erlaubt.

Pascal Ihde denkt aber schon weier. In den kommenden Jahren soll die Veranstaltung in Sanssouci zu einem festen weihnachtlichen Event werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve