Warum Stefan Köster vom SGV auf Merinowäsche schwört

Balve. Von der Sonnenaufgangswanderung zur Tour ins Bergische Land: Der SGV Balve hat viel vor. Warum Merinowäsche hilft.

Den SGV Balve kann nur wenig schrecken. Der Märzwinter jedenfalls nicht. Eine rund 30-köpfige Wandertruppe traf sich jüngst zur Sonnenaufgangswanderung an der Sorpe. „Auf den Sorpehöhen hatten wir sogar Schnee“, erzählte Wegewart Stefan Köster im Gespräch mit der Westfalenpost. Probleme mit Kälte und Nässe hatte er nicht. Er schwört auf Merino-Funktionswäsche: „Die bleibt geruchsneutral.“ Obendrein belohnte sich die SGV-Schar im „Meilenweit“ an der Sorpe mit einem ausgiebigen Frühstück. Am kommenden Sonntag, 19. März, folgt eine weitere Event-Wanderung. Es geht ins Bergische Land.

„Wir treffen uns um 9 Uhr am Parkplatz Padberg und fahren in Fahrgemeinschaften nach Radevormwald“, kündigte Stefan Köster an. Nebenher pflegen die Balver Kontakte zu Wandersleuten aus Radevormwald, die immer wieder zum Wandertag ins Hönnetal kommen.

Startpunkt der Rundwanderung ist das historische Uelfebad in Radevormwald. Zunächst geht es auf die Höhe Im Hagen. Die Gruppe quert den Eistringhauser Bach und kommen an einem schönen Miniaturwasserfall vorbei. „Schließlich gelangen wir wieder auf die Höhe zu einem 360-Grad-Aussichtspunkt“, kündigt Stefan Köster an. Der Weg führt durch den Wald, entlang an Feldern nach Remlingrade. Es geht über Oberönkfeld und die Oberste Mühle zurück durchs Uelfetal. Die Gruppe trifft auf den Sprücheweg; sie kommt schließlich über die Unterste Mühle wieder zum Uelfebad. Dort ist eine Einkehr im Restaurant Uelfetal möglich. Es ist eine Rundwanderung, 15 Kilometer lang. Gäste sind willkommen.

Zurück zur Sonnenaufgangswanderung. Der Hauptdarsteller der Tour hatte sich übrigens versteckt: die Sonne.

