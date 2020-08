„Das Duell“: Warum der Abend spannend wird

Balve. Das wird spannend: Bürgermeister Mühling und Herausforderer Schnadt stehen in Garbeck Rede und Antwort. Ein paar Restkarten gibt es noch.

Letzte Chance, sich für das „Duell“ der beiden Kandidaten für den Job des Balver Bürgermeisters anzumelden: Am heutigen Mittwoch, 26. August, 18.30 Uhr, stehen Amtsinhaber Hubertus Mühling (CDU) und Herausforderer Lorenz Schnadt (UWG) im WP-Gespräch Rede und Antwort. Auch Publikumsfragen sind beim Bürgerforum „WP vor Ort“ in der Schützenhalle Garbeck erwünscht.

Schlechte Noten gibt es in Balve für Verkehrswege und Nahverkehr. Foto: Jürgen Overkott / WP

Themen, über sich zu diskutieren lohnt, sind im Hönnetal reichlich vorhanden. Beispiel: Nadelöhr Hönnetal. Beim „Heimatcheck“ der WP sahen Leser und Nutzer Verkehrswegen und öffentlichem Nahverkehr als Hauptproblem. Nirgends sonst in Südwestfalen wurde Mobilität so schlecht bewertet wie in Balve. Beim Auftakt der Zukunftswerkstatt Mobilität sagte Unternehmenschef Tobias Müller, er müsse potenziellen Lehrlingen absagen, wenn sie nicht so motorisiert seien.

Ein weiteres strittiges Thema, das vor allem die nördlichen Ortsteile bewegt, ist die geplante massive Erweiterung des Steinbruchs bei Eisborn. Die Bürgerinitiative BGS Eisborn hat sich grundsätzlich gegen einen Ausbau positioniert. Die Mitarbeiter von Lhoist hingegen sehen bei einem Ausbau-Stopp ihre Arbeitsplätze in Gefahr.

Weil die Zahl der Sitzplätze wegen Corona-Beschränkungen begrenzt ist, empfiehlt sich eine Anmeldung: balve@westfalenpost.de. Der Eintritt ist frei.