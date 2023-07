Das ist Balves neue Bademeisterin

Baywatch in Balve: Lara Green sorgt ab sofort für Sicherheit im Balver Hallenbad. Michael Bathe begrüßt die neue Fachangestellte für Bädertechnik.

Balve. Rathaus-Vize Michael Bathe war das Glück anzusehen. Endlich eine neue Bademeisterin: Lara Green. Wer ist die 21-Jährige? Was hat sie vor?

Nach langer Suche nach einer neuen Aufsichtsperson für das Balver Schwimmbad ist die Verwaltung der Stadt fündig geworden. Lara Green, 21-jährige Fachangestellte für Bäderbetriebe, ist ab sofort für die Sicherheit der Besucher und die technische Überwachung der Einrichtung zuständig. Das teilte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, erfreut mit.

Während in früheren Jahren der Bäderbetrieb auch durch ausgebildete Rettungsschwimmer zu gewährleisten war, müssen inzwischen ausgebildete Fachangestellte für Bäderbetriebe den Betrieb sicherstellen.

Die Fachkraft

„Wir sind froh, dass wir nun mit Lara Green eine solche Fachkraft gefunden haben, die nicht nur für die Badeaufsicht verantwortlich ist, sondern auch für den Erhalt und Betrieb der ganzen Technik, welche in solch einem Bad doch sehr umfangreich ist. Aber auch die ganze Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben liegt nun in ihrem Aufgabengebiet. Hinter dieser ganzen Stelle verbirgt sich viel mehr, als nur die Aufsicht am Beckenrand.“

Zudem liegen viele Ideen bereits vor, das Schwimmbad in der Zukunft attraktiver für alle zu machen. „Es sollen vielleicht in der Zukunft unter Aufsicht der Stadt wieder Schwimmkurse angeboten werden, und die Öffnungszeiten sollen etwas verändert werden, was sich aber aufgrund der hohen Belegungszeiten durch Schulen und vielen Vereinen etwas umfangreicher ist. Wir werden aber nun mit Frau Green uns jetzt zusammensetzen und einen Plan erstellen, wie wir das Bad für die Bürger der Stadt Balve noch attraktiver machen. Eine Idee wäre auch, im Außenbereich die Liegewiese wieder zu aktivieren. Die war früher immer sehr beliebt.“

Aber wer ist eigentlich Balves neue Bademeisterin? Lara Green stammt eigentlich aus dem Rheinland, genauer aus Leverkusen und machte ihre Ausbildung bei den Kölner Badebetrieben. „Auf die Idee mit der Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe bin ich damals gekommen, weil ich unbedingt einen Job mit dem Thema Sport machen wollte. Ich wollte mein Hobby mit meinem Beruf verbinden, habe mich aber auch gleichzeitig für Technik und Chemie interessiert.“

Auf die freie Stelle in Balve ist Lara Green durch eine Empfehlung der Sorpesee AG gekommen, bei welcher sie sich eigentlich bewerben wollte. „Die haben mich auf die freie Stelle in Balve aufmerksam gemacht, worauf ich mich auch dann beworben habe. Die sind ja alle sehr gut vernetzt und wussten, dass in Balve dringend jemand für das dortige Hallenbad gesucht wird.“

Die Aufgabe

Ab sofort wird Green jetzt für die Balver Badefreunde und auch die dortigen Vereine Ansprechpartner sein und sich um deren Belange kümmern.

„Das Balver Hallenbad ist klein, aber fein. Ich freue mich nun auf meine Tätigkeit hier in der Stadt, und auch Michael Bathe hat mir versprochen, dass ich Balve und die Balver erst einmal kennenlernen kann. Vielleicht komm ich ja sogar einmal auf das Schützenfest“, verspricht Green, die jetzt extra für diese Tätigkeit mit ihrem Freund nach Hemer gezogen ist.

Das Bonbon für Schwimmfans

Ein weiteres Angebot richtet die Stadt Balve nun an ihre Bewohner. In der Zeit vom 17. Juli bis zum 1. August ist das Hallenbad immer Montag und Dienstags in der Zeit von 8 bis 15 für alle kostenlos zu besuchen. Dazu Bathe: „Wir möchten hiermit nach dem Ende der Ferienspiele allen Kindern und Jugendlichen ein zusätzliches Angebot für ihre Feriengestaltung verschaffen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve