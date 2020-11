Das ist Mellens erste Försterin seit 70 Jahren

Balve/Neuenrade. Mellen hat eine Försterin - zum ersten Mal seit 70 Jahren. Sie heißt Ronja Martens. Wer ist diese Frau, was hat sie vor?

Staffelstabübergabe im Forst: Försterin Ronja Martens übernimmt die Leitung des Forstbetriebsbezirk Affeln von Frank Bossong: Zum 1. Dezember übernimmt Försterin Ronja Martens die Dienstgeschäfte von Förster Frank Bossong im Forstbetriebsbezirk Affeln. Bossong wird zukünftig im benachbarten Neuenrade die forstlichen Geschicke lenken. Zur Vorstellung der neuen Chefin trafen sich der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Mellen, Clemens Gödde und deren Geschäftsführer Heinrich Drees auf dem Gutshof Benkamp.

Frank Bossong an seinem früheren Arbeitsplatz in Rodt (Archiv). Foto: Kai Pottgießer

Martens ist die erste Revierleiterin in der 70-jährigen Geschichte des Regionalforstamtes Märkisches Sauerland mit Sitz in Lüdenscheid, so Forstamtsleiter Jörn Hevendehl. Er freut sich mit Frank Bossong und der FBG, die Norddeutsche im Team des Regionalforstamtes zu begrüßen. Als Försterin kennt sie bereits den Märkischen Kreis aus ihrer Zeit als Forstinspektoren-Anwärterin.

Hilfsgelder, neue Wege

Schwerpunkte sieht Martens zunächst vor allem in der Unterstützung der Waldbesitzenden bei der Beantragung der Fördergelder zur Abmilderung der Schäden in den Wäldern durch die extreme Dürre. Weiterhin umfasst ihr Tätigkeitsfeld die Dienstleistung für die 70 Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft Mellen. In den kommenden Monaten arbeitet sie im Team mit Bossong gearbeitet, so Hevendehl.

Drees und Gödde sicherten der neunen Försterin ihre Unterstützung zu. Aufgaben gibt es zuhauf. So sieht Heinrich Drees große Herausforderungen, um das Wegenetz nach der Käferkatastrophe wieder in guten Zustand zu bekommen.