Das sagt Nina Fröhling zum Abschied von Balve

Die scheidende Realschulleiterin meldet sich zu Wort. Sie lobt und dankt. Eine kleine Mahnung ist auch dabei.

Die scheidende Realschulleiterin Nina Fröhling hat auf Anfrage der Westfalenpost erklärt, warum sie sich zum einen Neuanfang bei der Bezirksregierung Arnsberg entschieden hat. Zugleich nutzt sie die Gelegenheit, allen, die am Schulbetrieb und dessen Weiterentwicklung beteiligt haben, Danke zu sagen. Die Westfalenpost dokumentiert die Stellungnahme der Rektorin.

Digitalisierung war ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Realschule unter Fröhlings Führung: Hendrik Dördelmann (ehemaliger Lehrer der Schüler), Lennart Runte (Schauspieler), Marlon Tolle (Regisseur), Schulleiterin Nina Fröhling (von links) präsentieren einen Image-Film der SRB. Foto: Alexander Lück

Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, und werde zukünftig im Dienste der Bezirksregierung Arnsberg als schulfachliche Aufsicht im Dezernat 42 tätig sein. Hier habe ich die Möglichkeit, mich auch überregional für Kinder und Jugendliche im Hinblick auf optimale Bildungsvoraussetzungen einzusetzen.

Es fällt mir nicht leicht, mich von dieser wunderbaren Schulgemeinschaft der SRB (Städtische Realschule Balve, Red.) zu verabschieden, die in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden ist. Die Zeit an der Städtischen Realschule Balve war geprägt von engagierten Lehrkräften, motivierten Schülerinnen und Schülern sowie einer stets unterstützenden Elternschaft. Gemeinsam haben wir zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt, innovative Projekte, wie zum Beispiel die Auszeichnung zur „Digitalen Schule“ oder auch das „Makerspace“ umgesetzt und den Bildungs- und Erziehungsauftrag mit Herzblut verfolgt.

Schule trifft Wirtschaft: Rickmeier-Geschäftsführerin Christiane Schulz (links) und Realschulleiterin Nina Fröhling unterschreiben den Kooperationsvertrag. Foto: Alexander Lück

Die SRB wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

Ich möchte mich von Herzen bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft für die konstruktive Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die Unterstützung, die ich von unseren Eltern, dem Förderverein, unseren Kooperationspartnern und nicht zuletzt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Balve erfahren durfte, war stets ein wichtiger Bestandteil des Schulerfolgs.

Es ist mein Wunsch, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, dem Förderverein, der Stadt Balve und unseren zahlreichen Kooperationspartnern auch unter meiner Nachfolge in gleicher Weise fortgeführt wird.

Neuer Chemie-Raum für Realschule Balve: Nina Fröhling machte sich erfolgreich für kommunale Investitionen in Bildung stark. Foto: jürgen overkott / WP

Die SRB wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, und ich bin zuversichtlich, dass sie weiterhin erfolgreich wachsen und gedeihen wird.

Am 4. März 2024 werde ich meine neue Position antreten. Bis dahin stehe ich weiterhin zur Verfügung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und offene Fragen zu klären.

Ich möchte mich nochmals herzlich bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde für die vergangene Zeit an der Städtische Realschule Balve bedanken und freue mich darauf, das Erreichte auch aus der Ferne weiterverfolgen zu können. Die Erinnerungen an diese besondere Gemeinschaft werden stets einen festen Platz in meinem Herzen haben.

