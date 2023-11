Das sind Garbecks neue Messdiener

Dechant Andreas Schulte (rechts) führt in Garbeck neue Messdienerinnen und Messdiener ein.

Garbeck Gleich fünf neue Messdiener führten Dechant Andreas Schulte und Ausbilder Alexander Schulte in Garbeck in ihr Amt ein. Und das war nicht alles.

Unter dem Motto „Gemeinsam auf Gottes Spuren“ fand am Sonntag ein Familiengottesdienst im Garbecker Pfarrheim statt. Da die Garbecker Pfarrkirche Heilige Drei Könige zur Familienkirche umgebaut wird, ist bis mindestens Pfingsten 2024 der große Saal im Pfarrheim hinter der Kirche der Ort, wo Gottesdienst gefeiert wird. Dechant Andreas Schulte freute sich, dass der Raum förmlich aus allen Nähten platzte, denn an diesem Morgen wurden 24 Mädchen und Jungen der Gemeinde vorgestellt, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereiten. „Sankt Martin hat vor vielen Jahren seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Damit hat er eine Spur hinterlassen. Die Messdiener teilen ihre Zeit mit der Gemeinde und hinterlassen dabei auch wichtige Spuren. All diesen besonderen Spuren folgen auch unsere Kommunionkinder und hinterlassen auch wichtige Spuren auf dem Weg zu Jesus“, sagte der Dechant. Gemeinsam mit Ausbilder Alexander Schulte begrüßte der Dechant im Hochamt zudem fünf neue Messdiener: Nora Bertsch, Pia Errulat, Henrik Schulte, Nikolaus Schulte und Merle Waltermann.

