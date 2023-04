Bilanz Das Wetter in Balve im März: Wasser, Marsch!

Balve. Welch ein März! Der Monat begann mit Frost, dann lagen die Temperaturen oft im zweistelligen Bereich. Zudem lautete das Motto: Wasser, Marsch!

Das gefühlte Wetter ist das eine, Daten sind das andere. In den vergangenen Wochen war immer von „Dreckswetter“ die Rede. Stimmt das für den März?

Die ersten zehn Märztage waren zu kalt und zu nass. Die Durchschnittstemperaturen lagen bei lediglich 1,9 Grad. Das war ein Wert, der sonst im Januar ermittelt wird. Kein Wunder, dass das Mittel in den ersten zehn Tagen 1,9 Grad unter den gewohnten Werten lag. Doch es sollte nicht beim Märzwinter bleiben.

Die beiden letzten Drittel des Monats waren deutlich zu warm. Die Abweichung erreichte ein Plus von bis zu 2 Grad. Unterm Strich wurde eine mittlere Tagestemperatur von 5,5 Grad gemessen - 0,9 Grad mehr als im Schnitt der Jahre 1991 bis 2020 üblich.

Die ersten drei Monate dieses Jahres waren deutlich zu nass. Im März fiel sogar mehr als doppelt so viel Regen vom Himmel wie erwartet. Die Summe lief sich auf mehr als 131 Millimeter pro Quadratzentimeter - mehr als 74,2 Millimeter als im Durchschnitt.

Damit hat sich bisher der Trend der Vormonate Januar und Februar fortgesetzt. In diesen Monaten wurde ebenfalls in etwa das Doppelte des Üblichen verzeichnet. Bis Freitag gab es 59 Regentage. Der Höchstwert wurde am 12. Januar gemessen - mit fast 38 Millimetern.

