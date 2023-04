Sparkasse spendet für mobilen Lebensrette. Vereinsvorsitzender Dennis Böhm (links) und Sparkassenmarkbereichsleiter Marcel Kretschmann bei der Übergabe des Defis in Balve. Die Sparkasse unterstützte die Anschaffung des Gerätes mit 600 Euro.

Defi für Balver Tennisclub: Warum er so wichtig ist

Balve. Ein Defi für Balves Tennisclub: Sparkasse und Apotheke am Drostenplatz machten’s möglich. Warum das Gerät so wichtig ist.

Der Balver Tennisplatz wurde mithilfe der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis eine Nummer sicherer gemacht. Mit einer Spende über 600 Euro konnte der Tennisclub Hönnetal einen mobilen Defibrillators anschaffen.

Damit kann ab sofort jeder Ersthelfer bei Herzrhythmusstörungen und Herzstillständen von Erkrankten deren Herzschlag durch gezielte Stromstöße wieder in die richtigen, lebensrettenden Rhythmus bringen. Liegt die Überlebenschance bei plötzlichen Herzversagen gerade mal bei fünf bis 10 Prozent, steigt diese auf 74 Prozent bei denjenigen, die eine erste Defibrillation binnen drei Minuten nach dem beobachteten Kollaps erhalten. Nun wurde der Defibrillator um Clubhaus in der Amecke installiert. Den dazu passenden Schrank gab es als Sponsoring von der Apotheke am Drostenplatz.

„Dass dieses eher kleine und unscheinbare Gerät im Ernstfall Menschenleben retten kann, ist wirklich bemerkenswert. Deshalb halten wir es für überaus wichtig, dass wir den Verein bei der Anschaffung eines Defibrillator unterstützen“, erklärte Sparkassen-Marktbereichsleiter und aktiver Werdohler Tennisspieler Marcel Kretschmann.

Über dieses Gerät freut sich auch Vereinsvorsitzender Dennis Böhm. „Insbesondere an Orten wie hier mit einer hohen Besucherfrequenz ist es bei einem Notfall wichtig, jederzeit mit lebensrettenden Maßnahmen zu beginnen. Da ist so ein Defibrillator eine große Hilfe, um im Notfall einen Menschen zu retten. Ich kenne das selber aus meiner Tätigkeit als ehemaliger Rettungssanitäter, dass es im Notfall auf jede Sekunde darauf ankommt. Jeder aus dem Vorstand und alle Mannschaftsführer bekommen jetzt eine umfangreiche Einweisung auf dieses Gerät. Es ist ein Stück mehr Sicherheit für unsere Besucher und rund 180 Vereinsmitglieder. Das Gerät kostet 1200 Euro. Durch die Übernahme von 600 Euro durch die Sparkasse war es uns jetzt möglich, dieses Vorhaben umzusetzen.“

Hoffen kann man, dass dieses Gerät nicht bereits bei der offiziellen Saisoneröffnung am 6. Mai im Einsatz kommt. „An diesem Tag starten wir hier unsere Saison mit einem Fest für alle, die sich einmal einen Eindruck von unserem Verein machen möchte. Ab 14 Uhr ist hier jeder herzlich eingeladen, um sich ein paar schöne Stunden zu machen. Es gibt sogar kostenlose Schnuppertrainings für alle, die einmal selber einen Schläger in die Hand nehmen möchten“, so Böhm.

Für das leibliche Wohl sei an diesem Tag selbstverständlich auch gesorgt: „Es gibt Würstchen vom Grill, Kuchen und andere Leckereien. Auch für die isotonische Durstlöschung wird bestens gesorgt sein.“

