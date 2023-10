Deko, Leckeres, Kultur: Mellens Martinsmarkt groß wie zuvor

links nach rechts: Lea Schulze Tertilt, Elmar Kleine-Linsmann und Gudrun Schäfer vor der St. Barbarakirche in Mellen, die auch in das Programm des Martinsmarktes einbezogen wird.

Mellen. Von Kartoffeln zur Kultur: Nie war Mellens Martinsmarkt größer als in diesem Jahr. Die Highlights – und wo es noch Chancen für Trödler gibt.

Noch zwei Wochen und langsam steigt die Vorfreude auf den mutmaßlich größten Martinsmarkt aller Zeiten. Selbst das kulturelle Programm ist noch mal erweitert worden. Was wird angeboten, kulinarisch und handwerklich?

„Stachel“ Rüth war der Kartoffel-König im Vorjahr. Foto: Sven Paul / WP

„Wir sind schwer begeistert. Das ist der absolute Wahnsinn, das Dorf wird aus allen Nähten platzen.“ Elmar Kleine-Linsmann kann seine Vorfreude kaum verbergen, wenn er an die 26. Auflage des Martinsmarktes in Mellen denkt, der am Sonntag 5. November, öffnet. Linsmann und das Vorbereitungsteam hoffen für den Tag auf schönes Wetter und mehrere tausend Besucher.

Ihre Begeisterung hängt aber auch mit der Resonanz im Vorfeld dieser Traditionsveranstaltung zusammen. Man konnte sich vor Anfragen und Angeboten kaum retten. 55 Aussteller wollen ins Golddorf kommen, das sind locker zehn bis 15 mehr als zuletzt gewohnt. „Deshalb können wir auch keine Anmeldungen mehr annehmen, wir sind voll“, kann Lea Schulze Tertilt zufrieden verkünden.

Auch inhaltliche Beiträge wie Musik, Kinderprogramm & Co. dazugerechnet, kommt der Martinsmarkt auf über 60 Attraktionen.

Angebot bestrickend

Die Orga-Runde samt Alterspräsident Otmar Hermanns ist sich sicher: 2023 wird der größte Martinsmarkt in Mellen aller Zeiten. An Verkaufsständen gibt es viel bewährtes, Strickware und (Kinder-)Kleidung, aber auch Neuheiten in Mellen wie zum Beispiel Trends in verschiedenen Bereichen des Kunsthandwerks, darunter Keramik, Deko aus Beton. Aber auch frische Blumen sind dabei, Käse in allen möglichen Variationen und Feinkost wie frisch geräucherte Forellen. Einzugsbereich der Händer ist bei weitem nicht nur Balve, er reicht in Nachbarstädte und -kreise. Für die Leckermäuler zum Verzehr direkt vor Ort ist auch einiges geboten, dafür zeichnen vor allem die Vereine des Dorfes verantwortlich. Grünkohl ebenso wie Erbsensuppe, Reibekuchen und die obligatorische Currywurst mit Pommes. Neu hingegen ist der Backfisch, im Pfarrheim ist ein großes Kuchenbüffet. Die Abschlussklasse der Balver Realschule backt Waffeln zur Finanzierung ihrer Feierlichkeiten.

Kein Platz mehr also für große Stände, aber noch für Kinder: Für den Kindertrödelmarkt ist keine Anmeldung nötig. Man kann am 5. November einfach kommen und mit seiner Ware die Lücken füllen auf der Martinsmarkt-Meile, die ihre gewohnte Ausdehnung von der Schützenhalle bis zur Kreuzung an der Kirche einnehmen wird.

Begeistert ist Elmar Kleine-Linsmann auch vom Angebot bei der Tombola. Teile seines Wohnbereiches habe er zum Lager umfunktionieren müssen, erzählt er grinsend, über die genaue Zahl der gespendeten Preise längst den Überblick verloren. Fest steht: Viel Hochwertiges ist dabei, und als absoluter Hauptpreis-Knaller eine Woche in einem Ferienhaus auf Rügen. Die Ziehung der Gewinner ist für den Markt um 16.30 Uhr geplant, ein Los kostet zwei Euro, drei gibt es für fünf Euro.

Vormittag um elf geht’s. Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt eröffnet die Veranstaltung. Das Trommlerkorps Eisborn macht mittags Musik, Kindergarten und Grundschule aus Beckum singen Herbst- und Martinslieder ab 14.30 Uhr, danach hat der Heilige Martin seinen Auftritt höchstselbst. Nicht singen wird der Chor Melodie Mellen, wie Chorleiter Daniel Pütz berichtet, weil das schwierig mit Aufgaben am eigenen Essensstand sei. Dafür gibt es aber eine andere und neue musikalische Bereicherung. Um 14 und 16 Uhr gestaltet der Festspielchor Balve zwei gut halbstündige und klanglich bunt gemischte Darbietungen in der Kirche, unterstützt vom Sängernachwuchs des Chorateliers aus Garbeck. Zusammen mit dem digitalen Angebot der Meditationskirche kann das Gotteshaus also an dem Tag der Ort sein, wohin zur Ruhe kommt. Die kleinen Besucher werden derweil weiter bestens unterhalten etwa am Schminkstand oder beim Bullenreiten. Auch die mobile Waldschule ist vor Ort. Und alle Angebote für die Kleinen sind kostenlos. Wie natürlich auch weiterhin der Eintritt auf den Martinsmarkt. Etwas durchatmen kann derweil mittlerweile das Vorbereitungsteam. Die großen Planugen seien mittlerweile erledigt.

RESERVIERUNGEN 2024

Wenn es auch keine freien Plätze für dieses Jahr gibt, für 2024 können sich Interessierte für Stände vormerken lassen (martinsmarktmellen@gmail.com). Parkplätze finden sich vor allem am Ortsrand an den Ausfallstraßen, aus Richtung Sorpesee und in der Langewende stehen Wiesen zur Verfügung, die Feuerwehr Eisborn hilft beim einweisen. Noch besser aus Richtung Balver Innenstadt: Hier fährt der Bürgerbus als Shuttle ab 10.30 Uhr den ganzen Tag hin und her. Startpunkt ist der Bahnhof, auch an der Apotheke und der Blasiuskirche kann man zusteigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve