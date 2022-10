Deko-Szene trifft sich beim Balver Höhlenmarkt

Balve/Gelsenkirchen. Der Höhlenmarkt in Balve naht. Viele Aussteller aus der ganzen Region sind dabei.

Die Deko-Szene aus der ganzen Region trifft Ende Oktober traditionell in der Balver Höhle. Der „Balver Höhlenmarkt“ besitzt Kultstatus. Der Kunsthandwerker-Event in dem einmaligen Kalkstein-Ambiente der Balver Höhle findet am Samstag, 29. Oktober, von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. Das teilte Stefanie Hämel mit. Sie ist Geschäftsführerin des Veranstalters Form und Art in Gelsenkirchen.

Mehr als 40 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet stellen künstlerische Objekte, auserwähltes Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten aus – und verkaufen ihre Produkte.

„Mit dabei sind diesmal zahlreiche Teilnehmer aus der Umgebung“, betonte Stefanie Hämel. Aus Balve ist Beatrix Posluschny mit kunstvollen Papierarbeiten dabei. Ina Friedriszik vom Balver Haus Drei Könige sorgt für die Bewirtung der Gäste.

Aus Werdohl kommt Elke Pichlbauer. Sie bietet handgesiedete Naturseifen mit. Die Mendenerin Claudia Schälte bietet Taschen aus Lkw-Planen feil. Die Plettenbergerin Natalie Rein präsentiert gestrickte Kindermode. Die Neuenraderin Lina Girdziuniene hat Duftkerzen in edlen Behältern dabei. Der Sunderner Karl-Heinz Ahring gibt seinen Senf dazu. Robert Freund zeigt Dekoratives aus Holz und Metall. Der Winterberger Ralf Becker verkauft Honig und andere Imkereiprodukte. Der Bestwiger Martin Altermann kommt mit Holz- und Filzprodukten, der Meschede: Heinrich Bruns mit Leuchtobjekten aus alten Fassdauben und anderen Hölzern.

Kunsthandwerk live: Der Drechslermeister Willi Schütte aus Iserlohn führt vor den Augen der Besucher sein Handwerk vor.

Ferner werden unterschiedliche Schmuckkreationen, ausgefallene Damen- und Kindermode, kunstvolle Malereien, individuelle Holzobjekte, einzigartiges Möbeldesign, handgeformte Keramiken, farbenfrohe Glasarbeiten, jahreszeitliche floristische Dekorationen angeboten. Weitgehend wurde alles in liebevoller Handarbeit von den Ausstellern selbst angefertigt.

Die Gäste aus der nahen Umgebung werden erneut gebeten, nicht den Parkplatz vor der Höhle, sondern die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung zu nutzen.

Öffnungszeit: Samstag 13-18 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr Eintritt: vier Euro. Weitere Informationen: Telefon 0209-40858792 oder Homepage www.form-und-art.de.

