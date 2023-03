Demenz: Hilfe für pflegende Angehörige in Balves Campus

Balve. Demenz betrifft immer mehr Menschen in Balve. Der Verein Treffpunkt Demenz lädt pflegende Angehörige zum Gespräch ein.

Der Treffpunkt Demenz bittet zum Gesprächskreis für pflegende Angehörige. Die Veranstaltung findet am heutigen Montag, 27. März, 18.30 Uhr, im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße in Balve statt. Teilnahme ist auch kurzfristig möglich, wie die Vereinsvorsitzende Heike Guth-Mindhoff im Gespräch mit der Westfalenpost betonte. An den Gesprächsabenden geht es um den gegenseitigen Austausch und die Information von Betroffenen. Da die Krankheit oft noch tabuisiert wird, hilft ein Gespräch mit Betroffenen, um über die täglichen Probleme zu sprechen und offene Fragen zu beantworten. Häufige Themen sind der Umgang mit der Erkrankung, Beantragung von Pflegegraden, Hilfe bei Pflege und Betreuung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Anmeldung: Simone Kolossa, Telefon 02375-3844, oder Zofia Brockhagen, Telefon 0160-90500502.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve