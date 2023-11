Demenz: Neues vom Reha-Sport-Verein Balve

Der Reha-Sport-Verein Balve startet mit einem neuen Angebot. Der Kurs richtet sich an Menschen mit demenzieller Erkrankung. Er startet am Donnerstag, 7. Dezember. Er dauert von 11.15 bis 12.15 Uhr. Der Kurs findet in den neuen Räumlichkeiten in der Druckerei Zimmermann neben dem Rathaus statt. Inhaltlich wird eine Kombination aus Krafttraining, Gleichgewichts-/Balance- und Aufmerksamkeitsübungen angeboten, ein körperliches Training in Kombination mit kognitiven Übungen. Teilnahme ist mit einer Rehasport-Verordnung Orthopädie oder Demenz möglich. Nähere Auskunft erteilt Simone Becker während der Bürozeiten mittwochs wie donnerstags von 10 und 13 Uhr (02375-82210) sowie außerhalb dieser Zeiten unter 0157-89613620. Schnuppern ist ausdrücklich erwünscht. Um Anmeldung wird gebeten: telefonisch, per WhatsApp oder per Mail (info@reha-sport-verein-balve.de). Parallel zu den Kursen können sich Angehörige bei einem Kaffee austauschen.

Heike Guth-Mindhoff (Mitte) stellt die Arbeit des Vereins „Treffpunkt Demenz“ vor. Foto: WP

Der „Treffpunkt Demenz“ lädt bereits am Montag, 27. November, 18.30 Uhr, zum Gesprächskreis für Angehörige von Demenzerkrankten im Gesundheitscampus Sauerland Balve ein. Es geht um Austausch von Erfahrungen und Informationen. Häufige Themen sind der Umgang mit der Erkrankung, Beantragung von Pflegegraden, Hilfe bei Pflege und Betreuung. Alle Interessierten sind eingeladen.

