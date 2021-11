„Der dressierte Mann“ rockt: Geistesblitz trifft Wortwitz

Balve. Jubel, Trubel, Heiterkeit: „Der dressierte Mann“ rockt Balve. Die Premiere wurde gefeiert. Das Publikumsinteresse übertrifft alle Erwartungen.

Vor rund 40 Jahren präsentierte Esther Vilar ihr Buch „Der dressierte Mann“. Ihre These: „Nicht die Frau wird durch den Mann unterdrückt, sondern der Mann durch die Frau.“ Sie zog sich damit herbe Kritik der Frauenbewegung zu. Das ist natürlich Stoff für die Bühne. John von Düffel kondensierte die Gedanken aus dem Buch und schuf damit die brillante Komödie gleichen Namens „Der dressierte Mann“, die wunderbar mit Urteilen und Vorurteilen, Klischees und Rollenbildern spielt. Hinzu kommt manchmal herrlich schlüpfriger Wortwitz, der zum Glück in der Kunst nicht politisch korrekt sein muss. Das Stück feierte in den neuen Räumen des Festspielvereins Balver Höhle in der Gransauer Mühle Premiere. Das Publikum dankte mit begeistertem Beifall.

Dinner, Ring, Beziehungskrise

Balve, Theaterstück "Der dressierte Mann": Blick ins Publikum. Foto: Peter Müller / WP

Autor John von Düffel setzt Helen (Katharina Butterweck), Bastian (Thomas Riedel), Helens Mutter Konstanze Engelbrecht (Chris Perschke) und Elisabeth Schröder-Röder (Michaela Butterweck) in einen Raum, die Wohnung von Helen und Bastian. Bastian will Helen mit gemeinsamem Dinner und hochkarätigem Verlobungsring überraschen. Doch sie kommt später und teilt ihm mit, dass sie wohl den hoch dotierten Job, auf den er spekuliert hatte, bekommen würde. Eine Beziehungskrise nimmt ihren Lauf. Gekränkte Eitelkeiten lassen ihn schmollen, und dann prallen auch noch die Schwiegermütter aufeinander, die für ihre Kinder natürlich nur das Beste wollen. Beide Mütter sind von ihrem Nachwuchs nicht begeistert. Bastians Mutter: „Der Arzt konnte beim Ultraschall keinen Penis erkennen. Der Pippimann hatte sich in der Bauchfalte versteckt.“ Helens Mutter: „Sie hatte kein Interesse an Puppen, Kleidern, Schminksachen. In den durchstochenen Ohren trug sie keine Ohrringe.“ Mit männlichen und weiblichen Klischees wird gespielt: Emanze versus Vamp und Pantoffelheld versus Xanthippe.

Balve, Theaterstück "Der dressierte Mann": Zur Dressur eines Mannes ist den drei Frauen jedes Mittel recht. Foto: Peter Müller / WP

och auch die beiden Schwiegermütter verwickeln sich in den Widersprüchen ihrer Rollenbilder. Die Radikalemanze, Dozentin für Genderstudies an einer Uni, wechselt auch mal die Seite. Die Zahnarztgattin in dritter Ehe meint: „Ein Mann unter Vertrag bedeutet Zugewinn.“ Gnadenlos entwickeln die drei Frauen Strategien zur Knebelung, Fesselung sowie sexueller und materieller Ausbeutung des Mannes. Vagina und Schwangerschaft sollen eingesetzt werden, um Bastian in die von ihnen gewünschte Rolle zu pressen. Den Frauen ist jedes Mittel recht. Sie kreisen im Wohnzimmer um Bastian wie die Hexen um den Blocksberg. Bastian wird zum Versuchsprimaten.

Regisseurin Marie Neuhaus-Schwermann hat in die Zauberkiste von Witz, Humor, Slapstick und wohldosiertem Klamauk gegriffen und eine köstliche, unvergleichliche Inszenierung geschaffen, die gleich zu Beginn Fahrt aufnimmt und mit unvermindertem Tempo aufs Finale zuläuft. Wer vielleicht aus eigener Erfahrung den Geschlechterkampf kennt, ahnt zuweilen, worauf es hinausläuft – und dennoch überrascht der Wortwitz des Autors. Alle Darstellenden zeigten professionelle Qualitäten; sie waren den Typen entsprechend top besetzt. „Mit den Proben haben wir Anfang Juli begonnen“, sagte die Regisseurin vor der Aufführung. „Ich freue mich, dass der Spielbetrieb wieder starten kann.“

Balve, Theaterstück "Der dressierte Mann": Mann k.o., Frauen ok. Foto: Peter Müller / WP

Vor der Premiere begrüßte Bürgermeister Hubertus Mühling Zuschauer, Gäste, Darsteller und den Vorsitzenden des Festspielvereins, Lukas Koch, der für Licht und Ton sorgte. Mühling dankte dem Ehepaar Stüeken für die Überlassung der historischen Mühle: Der Verein habe eine neue Heimat gefunden.

INFO: OPTION AUF ZUSATZVERANSTALTUNGEN

Die Kulturszene im Hönnetal hungert nach langen Corona-Beschränkungen nach neuen Inszenierungen des Festspielvereins Balver Höhle.

Zunächst waren fünf Veranstaltungen geplant. Inzwischen sind es bereits sechs. Die Aufführungen sind für dieses Jahr ausverkauft. Drei Veranstaltungen fanden am vergangenen Wochenende statt. Weitere Termine: Freitag, 19. November, 20 Uhr; Samstag, 20. November, 20 Uhr; Sonntag, 12. Dezember, 16 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Veranstaltung. Zutritt haben nur Personen, die gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung nachweisen können, geimpft, genesen oder getestet zu sein.

Für Januar kommenden Jahres soll es wahrscheinlich neue Termine geben.

