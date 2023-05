Deshalb liegt auf Mellens Dorfpark viel Segen

Mellen. Dorfpark Mellen: endlich fertig, endlich eingeweiht. Das Geld ist gut angelegt. Wem es alles zu gute kommt.

So feiert Mellen seine neue Attraktion: in großen Teilen schon länger nutzbar, ist der Dorfpark nun ganz offiziell eingeweiht worden. Die Sonne lachte über dem Golddorf, nur musikalisch gab es einen kleinen Wermutstropfen.

Begrüßung von Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt Foto: Alexander Lück / WP

So ganz ist die Pandemie immer noch nicht vorbei, zuletzt kursierte das tückische Virus verstärkt in den beiden Mellener Chören, bei „Melodie“ und dem MGV. So standen am Sonntag leider in beiden Gruppen nicht genug Sängerinnen und Sänger zur Verfügung, um ein rundes und volles Klangbild abzugeben. Viele der weiterhin gesunden Aktiven kamen dann aber auch ohne musikalischen Beitrag am Sonntagvormittag vorbei, denn bis auf diesen kleinen Wermutstopfen hatte Mellen richtig Grund zu feiern.

Bei strahlendem Sonnenschein und endlich sommerlichen Temperaturen ließ sich das auch niemand nehmen. Getränke und Leckereien, kalt und heiß, warteten auf hungrige und durstige Besucher, um all das hatten sich die Vereine und Gruppen des Dorfes gut gekümmert. Eine neue Attraktion nicht nur für Mellen, sondern das ganze Balver Stadtgebiet sei hier entstanden, betonte der stellvertretende Bürgermeister Alexander Schulte in seinem Grußwort. Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt hatte zuvor auch die noch weiträumigere Bedeutung unterstrichen für Wanderer wie Radfahrer. Ein Teil des neuen Dorfparks sind nicht nur Pkw-, sondern auch Wohnmobilstellplätze mit der dazugehörigen Infrastruktur. Man kann also auch länger bleiben im Golddorf.

Dorfteich Mellen: Bürgermeister Hubertus Mühling (links, mit Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt) stellt Ausbau- und Zeitplan vor. Das war im vorigen Sommer. Foto: jürgen overkott / WP

Ein Rundweg erschließt das Areal vom Burgbergweg aus. Zum Spielen und Austoben laden das große Holzspielgerät mit Rutsche und Kletternetz, eine lange Seilrutsche, Schaukeln, Reckstangen verschiedener Größen oder eine Wippe ein. Auch an die Kleinsten der Besucher ist gedacht mit Spielgeräten in ganz niedriger Höhe. Bänke, Tische oder die Holzhütte laden zum Verweilen ein. Die Kleinen hier in Action, die Älteren im gemütlichen Plausch: so kann es dann aussehen bei der zukünftigen Nutzung, muss es aber nicht, wie Pfarrerin Antje Kastens bei der Einweihungsfeier lachend anregte. Den „Homo ludens“ führte sie nämlich an, den spielenden Mensch, der erforscht und entdeckt. Mit Blick auf die Geräte: „Man muss es ausprobieren, ganz egal wie alt man ist.“ Mal schauen, wer alles diesen Wunsch beherzigt in nächster Zeit.

Ein Großteil des Dorfparks war schon seit einigen Wochen fertig, nachdem im Spätsommer 2022 die Arbeiten begonnen hatten, nur ein Teil der Geräte aus Sicherheitsgründen bis vor kurzem noch nicht freigegeben. Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt erinnerte deshalb auch an die Ideenfindung und Planungsprozesse. Als klar war, das auf dem Gelände des alten Dorfparks der Neubau des Feuerwehrgerätehauses entsteht, sei in Mellen auch der Wunsch dagewesen, wieder einen Dorfpark zu bekommen. „Viele Mellener waren auch skeptisch“, blickte er zurück. „Und haben gesagt: Das erlebe ich nicht mehr.“ Es kam anders, Schulze Tertilt lobte Stadt und Politik für die Unterstützung. „Die Dorfgemeinschaft wurde in die Planungen einbezogen und mitgenommen, unsere Bitten und Ideen wurden umgesetzt.“ Und so habe er auch bisher viele positive Rückmeldungen für das Großprojekt erhalten. „Wir sind aber auch weiter offen für Kritik und für Verbesserungsvorschläge.“ Der Park soll ja lebendig bleiben, sich auch mal verändern. „Es liegt nun an uns ihn mit Leben zu füllen.“

Mellens Dorfkümmerer haben die Sanierung der kleinsten Immobilie im Golddorf in einem Fotoband dokumentiert. Das Entenhaus ist wieder schick. Foto: jürgen overkott / WP

Etwa 310.000 Euro hatte die Stadt für Bau- und Planungsleistungen spendiert, davon kamen dann 170.000 aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes, berichtete Schulze Tertilt zu den Kosten. Zusammen mit dem Neubau des Feuerwehrhauses und der Umnutzung des alten hat die Stadt für die Entwicklung Mellens in den letzten Jahren eine Summe knapp jenseits der Millionengrenze aufgebracht. Verzögerungen in der Umsetzung des Dorfparks waren in der guten Laune der Einweihung dann entschwunden. Diakon Gerd Eisenberg segnete das Gelände samt Spielgeräten, wünscht viel Spaß und einen guten Austausch allen künftigen Nutzern. Landrat Marco Voge - am Sonntag mit einem der kürzesten Anreisewege - erinnerte an an Planungen zum Dorfpark, wo er seinerzeit noch als Schulze Tertilts Vorgänger als Ortsvorsteher mit die emotionalsten Dorfversammlungen überhaupt erlebt habe. Heute sei nun der Tag, allen Beteiligten Danke zu sagen, auch Schulze Tertilt, bei dem nun viele Fäden zusammenlaufen. Voge ließ seinen Blick zur Seite schweifen und fand das vielleicht schönste Bild für einen gelungenen Dorfpark. Weniger an den Reden der politischen Prominenz interessiert, hatten zahlreiche Kinder während des offiziellen Teils die Spielgeräte längst schon in Beschlag genommen. Gefeiert wurde auch an Spielstationen, wo vor allem die kleineren Besucher ihre Sportlichkeit bei einer Rallye unter Beweis stellten.

DER TEICH

Der neue Dorfpark bietet nun auch besten Blick auf den Teich. „Aus dem Ortsbild nicht mehr wegzudenken“, sagte Daniel Schulze Tertilt zum Entenhaus, mitten dort auf dem Gewässer. Die kleinste Immobilie in Mellen haben im vorigen Jahr die Dorfkümmerer aufgehübscht.

