Deutschkurse: Neue Chance für Flüchtlinge, Zuwanderer

Bündnis für Flüchtlinge in Balve organisiert Deutschkurse in der Hauptschule (Archiv).

Balve. Deutsch ist der Schlüssel zu beruflichem und gesellschaftlichem Erfolg. Im Januar starten neue Kurse.

Das Bündnis für Flüchtlinge, die Stadt Balve und auch der Verein „isi“ – die integrative Sozialarbeit Iserlohn – wollen im kommenden Jahr weitere Deutschkurse für Flüchtlinge und Zuwanderer anbieten. Das teilte Engelbert Falke im Namen des Bündnisses für Flüchtlinge mit. Voraussetzung dafür sei, dass sich genügend Teilnehmer für die Deutschkurse anmelden. Damit appellierte Falke an Freunde und Nachbarn von Flüchtlingen und Zuwanderern, sie dazu zu bewegen, sich anzumelden.

Geplant sind insgesamt zwei Kurse je nach Sprachvermögen der Teilnehmer. Der Verein „isi“ fungiert als anerkannter Bildungsträger; er stellt das Lehrpersonal.

Kinderbetreuung

Derzeit finden Sprachkurse in Räumen der Hauptschule von montags bis donnerstags in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr statt. „Zusätzlich wird während dieser Zeit auch eine Kinderbetreuung angeboten, damit auch Mütter und Väter, deren Kinder noch keinen Platz in einer Kita erhalten haben, teilnehmen können“, betonte Falke.

Die laufenden Kurse werden mit Beginn der Weihnachtsferien beendet. Damit nach den Weihnachtsferien im Januar wieder begonnen werden kann, ist es unerlässlich, dass sich etwaige Teilnehmer so schnell wie möglich in den nächsten Tagen anmelden – „zur Not auch noch nach den Weihnachtsferien“.

Anmeldungen

Wie können sich Interessentinnen und Interessenten anmelden?

Anmeldungen sind möglich während des Unterrichts – montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der Hauptschule bei den Lehrern der „isi“,

beim Sozialarbeiter der Stadt Balve, Hasan Yilmaz (Telefon 0170-8404525) oder

während der Beratungszeit im Jugendzentrum an der Sauerlandstraße mittwochs in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr.

Integration

Falke wies darauf hin, dass Geflüchtete und Migranten nur mit ausreichenden Deutschkenntnissen ist Teilhabe in Deutschland möglich sei. Ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist es zudem nahezu unmöglich, eine Arbeit zu erhalten. Weiter sagte Falke, die Kurse seien ein wichtiges Element für das Gelingen der Integration.

