Dicke Luft in Balve: Polizei geht zwei Mal dazwischen

Dicke Luft in Balve: Die Poilizei musste nach eigenen Angaben zwei Mal dazwischengehen. Was war passiert?

Vor dem Jugendzentrum an der Sauerlandstraße in Balve gerieten am Montagabend, 19.45 Uhr, drei Personen in Streit. Ein 44-jähriger Balver soll einen 18-jährigen Balver beleidigt und bedroht haben. Daraufhin sei er von einem noch unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen worden. Der 18-Jährige soll Pfefferspray eingesetzt haben. „Verletzungen konnten vor Ort jedoch nicht festgestellt werden“, berichtete Polizeisprecher Marcel Dilling am Dienstag.

Eine herbeigerufene Rettungswagenbesatzung konnte nach Begutachtung vor Ort wieder abrücken. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Doch damit war der Fall keineswegs erledigt. Etwa 45 Minuten später kam es an der Hauptstraße, Höhe Kirchplatz, erneut zu Streitigkeiten. Wieder mit dabei: der 44-jährige Balver. Polizeibeamte waren im Nachgang zum ersten Vorfall noch vor Ort. Es blieb dieses Mal bei verbalen Bedrohungen mit dem Tod.

Noch einmal Marcel Dilling: „Hintergrund sollen länger schwelende Streitigkeiten zwischen den einander bekannten Personen sein.“ Auch bei der zweiten Auseinandersetzung leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren gegen einen Sunderner (50) sowie einen weiteren Balver (23) ein.

