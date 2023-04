Die Stadt Balve hat einen Kater: Wer vermisst ihn?

Balve. Ein in Sanssouci entdeckter Kater sucht ein neues Zuhause. Das Tier wird gerade in Menden aufgepäppelt.

Tiere suchen ein Zuhause - auch in Balve werden immer wieder herren- oder damenlose Tiere gefunden. So wurde bereits am Samstag vergangener Woche ein Kater in einem Waldgebiet in Sanssouci entdeckt. Er ist geschätzt ein bis zwei Jahre alt und war zum Fundzeitpunkt unkastriert, wie das Ordnungsamt der Stadt Balve mitteilte. Das befindet sich noch in Menden in Obhut der Tierarztpraxis Hohmann, wie Fachbereichsleiter Michael Bathe der Westfalenpost mitteilte. Der Kater sei “ganz schön lädiert“ gewesen.

Der Eigentümer des Tieres kann sich beim Ordnungsamt Balve melden. Bisher habe sich noch niemand gemeldet. „Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der Interesse bekundet.“

Kontakt: ordnungsamt@balve.de. Telefon 02375-926-107.

