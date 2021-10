Diese Balverin zeigt beim Höhlenmarkt etwas ganz Besonderes

Balve. Die Balver Höhle feiert erneut das Kunsthandwerk. Der Höhlenmarkt lockte bisher Tausende. Mit dabei ist eine Balverin.

Zu dem großen Kunsthandwerkermarkt in dem gigantischen Balver Felsendom wird nach der einjährigen coronabedingten Zwangspause an diesem Wochenende eingeladen. Veranstalterin Stefanie Hämel von der Firma Form und Art dazu: „Wir freuen uns, nach der pandemiebedingten Zwangspause endlich wieder unseren Markt in der schönen Kulisse der Balver Höhle veranstalten zu können.“ Die Veranstaltung wird von Balvern mitgetragen.

In der Vergangenheit war der Höhlenmarkt eine Attraktion, der stets mehrere tausend Besucher aus einem Umkreis von 30 Kilometern nach Balve lockte.

Das Kunsthandwerk

Nach den gelungenen Veranstaltungen der Vorjahre in der einzigartigen Atmosphäre der riesigen Naturhalle stellen rund 46 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet ihre künstlerischen Objekte und ausgewähltes Kunsthandwerk aus und bieten kulinarische Spezialitäten an. Dazu gehören unterschiedliche Schmuckkreationen, ausgefallene Damen- und Kindermode, kunstvolle Malereien, individuelle Holzobjekte, einzigartiges Möbeldesign, handgeformte Keramiken, farbenfrohe Glasarbeiten, jahreszeitliche floristische Dekorationen, alles in liebevoller Handarbeit von den Ausstellern selbst hergestellt. Hämel: „Das Besondere am Höhlenmarkt ist, dass einige Kunsthandwerker ihr Geschick und ihre Fähigkeiten live dem Publikum vorführen.“

Klugerweise verzichtet Hämel auf eine höhere Anzahl von Ausstellern. „Wir hätten viel mehr in die Höhle einladen können, verzichten aber aus guten Grund darauf. Wir möchten kein zu starkes Gedränge in der Höhle und versuchen dadurch, das Ganze etwas zu entzerren. Das Ziel ist, dadurch etwas mehr Abstände zueinander zu gewinnen. Sicherheit geht hier vor Profit.“

Die Balver Ausstellerin

Mit von der Partie ist die Balverin Sara Hamers-Schieferdecker. Sie bietet kunstvollen Schmuck aus den Materialien Polymerton sowie Beton zum Erwerb an.

Das gastronomische Angebot

Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher von der Balver Gastronomie „Haus drei Könige“ im Schützenheim. Familie Friedriszik lädt die Höhlengäste auf ein kulinarisches Erlebnis ein.

Die Einlasskontrollen

Die Veranstaltung wurde auf der Basis der 3G-Regelung von den Behörden genehmigt. Kontrollen finden am Einlass statt. Bei Kindern unter zwölf Jahren, so der Veranstalter, reiche ein aktueller Schnelltest aus.

In der Höhle selber muss nach momentanen Stand der Dinge kein Mundschutz getragen werden. Hämel: „Wir haben keine Maskenpflicht in der Höhle, raten aber trotzdem zum Schutz der Aussteller und der Teilnehmer selber, einen Mundschutz zu tragen.“

Die Parkmöglichkeiten

Die Gäste aus der nahen Umgebung werden wieder gebeten, nicht den Parkplatz vor der Höhle, sondern die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung zu nutzen. Dazu Hämel: „Noch besser ist es natürlich, wenn viele Leute ihr Auto zu Hause stehen lassen und einen Besuch in der höhle mit einem schönen herbstlichen Spaziergang verbinden“.

Die Öffnungszeiten

Der Höhlenmarkt öffnet seine Türen am Samstag von 13 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt an beiden Tagen vier Euro. Mehr Informationen findet man im Netz auf der Seite www.form-und-art.de.

