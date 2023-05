Diese beiden Garbecker Schützen sind Ehrenmitglieder

Garbecker Schützen verabschieden zwei Schützenbrüder in die Ehrenabteilung der Schützenbruderschaft. Jochen Voigt (vorn, 2. von links) und Thomas Busche sind nun Ehrenmitglieder.

Garbeck. Zwei Garbecker Urgesteine sind ab sofort Ehrenmitglieder. Es sind ein ehemaliger König und der langjährige Herr der Zahlen.

Mit Jochen Voigt und Thomas Busche sind gleich zwei verdiente aktive Schützenbruder von der Garbecker Schützenbruderschaft in die Ehrenabteilung aufgenommen worden. Bei einer schönen Feier im Kaminraum der Garbecker Schützenhalle gaben Schützenchef Martin Vielhaber und Oberst Manfred Schwermann den beiden den passenden Rahmen für ihre ehrenvolle Aufnahme in die Riege der verdienten Schützen.

Thomas Busche wurde 1991 Fähnrich und 1992 König im Dorf. Er gehörte den Arbeitsgruppen beim Kreis- und Jubelschützenfest im Jahr 2008 sowie 2013 an. „Die Vogelstange war schon immer dein Steckenpferd“, meinte Vielhaber. „Seit Jahren warst du montags schon früh vor Ort, um beim Auf und Abbau tatkräftig zu helfen. Auch beim Abriss der alten Vogelstange und dem Aufbau der neuen, warst du immer im vollen Einsatz.“

Bereits 1984 wurde Jochen Voigt zum Fähnrich in der Bruderschaft. 2012 erhielt dieser einen Orden für besondere Verdienste. „1997 wurdest du zum Kassierer gewählt und hast dich ganze 26 Jahre um unsere Zahlen gekümmert, mit allem, was dazu gehört. Auch beim Umbau der Theken in der Halle und der Hallendeckenerneuerung warst du immer für uns ansprechbar und mit Einsatz dabei. Dafür möchten wir auch dir einmal unseren Dank aussprechen“, erklärte Vielhaber.

Der Brudermeister fügte hinzu: „Ein großer Dank gilt natürlich auch euren Frauen, die euch während der Vereinsarbeit immer den Rücken gestärkt haben. Wir freuen uns, euch nun im Kreise unserer Ehrenmitglieder begrüßen zu dürfen.“

