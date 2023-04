Diese Frau hat Balve geprägt wie sonst nur wenige

Anneliese Schmitz – Eine Frau, die in Balve so einiges bewegteBalve(C) Sven Paul

Balve. Anneliese Schmitz hat in Balve eine neue Heimat gefunden. Mehr noch: Sie hat sie geprägt. Eine Würdigung zum 80. Geburtstag.

Eine Frau ist vor kurzem 80 geworden, die Balve in den vergangenen Jahrzehnten so stark geprägt hat wie nur wenige sonst: Anneliese Schmitz. Gefeiert wurde groß im heimischen Wintergarten, selbst Bürgermeister Hubertus Mühling ließ es sich nicht nehmen, zum Gratulieren vorbeizuschauen. Die Lebensgeschichte von Anneliese Schmitz ist auch ein Stück Zeitgeschichte, erzählt von Krieg, Flucht und Neubeginn.

+++ ANNELIESE SCHMITZ UND DER KNEIPPVEREIN +++

Anneliese Schmitz. Eine Frau, die in Balve so einiges bewegte. Foto: Sven Paul / WP

Anneliese Schmitz wird am 17. März 1943 in Rumänien geboren. Ihr Vater ist Maurer. Im Zweiten Weltkrieg meldet er sich, wie die meisten volksdeutschen jungen Männer, zur deutschen Wehrmacht. Er fällt noch im selben Jahr in Weißrussland. Er hat seine Tochter Anneliese nie gesehen.

Im Sommer 1944 flüchten Anneliese und ihre Mutter zusammen mit den Großeltern von der immer näher rückenden sowjetischen Front nach Westen. Es geht, nur mit Handgepäck, erst über Wien nach Deutschland, bis schlussendlich die kleine Familie in Karlsruhe landet. Nach den ersten, sehr harten Notjahren geht es in Deutschland auch für die Flüchtlinge mit dem Wiederaufbau und dem einsetzenden Wirtschaftswunder vorwärts.

Anneliese Schmitz’ Mutter heiratet erneut. Wenig später kann die Familie sogar eine Neubauwohnung beziehen. Mit 14 Jahren macht Anneliese eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. 1963 heiratet Anneliese in Karlsruhe ihren Gatten Theo Schmitz und bekommen sie ihr erstes Kind Wolfram.

Die alte Tante

1964 geht es dann, wie schon lange geplant, nach Balve, um zu Tante Mathilda zu ziehen. Die ersten Jahre in Balve sind für die junge Mutter äußerst schwierig. „Mein Mann kam meist nur zum Wochenendende nach Hause, und mit meiner, vorsichtig ausgedrückt, eigenwilligen bis schrulligen Tante gab es oft Streit über die alltäglichen Dinge, weil die über 60-jährige und unverheiratete Frau glaubte, ich müsse nach ihren Vorstellungen leben“, erinnert sich Schmitz.

Theo und Anneliese Schmitz, Goldhochzeit Foto: Richard Elmerhaus / WP

Sie hat eigene Vorstellungen. Es zieht sie zur Kunst. 1970 beginnt ihre Künstlerkarriere. In der neu entstandenen VHS-Laienspielgruppe unter Gerhard Gruschka spielen Anneliese und Theo Schmitz ihr erstes Theaterstück mit dem Titel „Der Dorfteufel“. Zehn Jahre stecken beide, noch unter der Leitung von Werner Traud, viel Arbeit in das Laienspiel des Balver Festspielvereins.

Zur Kunst kommt Politik. Viele kennen Schmitz noch als aktives Mitglied der Balver SPD. Zu Beginn ihrer politischen Arbeit ist sie gerade einmal 26 Jahre alt. Die 70er Jahre sind ihre politischen Lern- und Lehrjahre. „Es war alles Learning by doing für mich. Ich besuchte viele Seminare, um mich politisch weiterzubilden.“

+++ ANNELIESE SCHMITZ UND HAUS MINES +++

Übergabe Weinhaus Schmitz am Baumberg zum Jahr 2012. Anneliese Schmitz (links) übergibt die Firma zum 1. Januar 2012 an ihre Schwiegertochter Birgit Schmitz. Beide stoßen mit einem Glas Sekt darauf an. Foto: Stefan Scherer Foto: Stefan Scherer / WP Stefan Scherer

Kein Geringerer als Hans Hermann Hochkeppel ist ihr politischer Mentor. Er ist es auch, der über 25 Jahre die Balver SPD stark geprägt hat. Bis zu ihrem Abschied aus der Kommunalpolitik 1999 leitet sie zehn Jahre lang den Bauausschuss der Stadt. „Diese Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich habe es bis zur stellvertretenden Bürgermeisterin geschafft. Sie hat mich aber auch viel Arbeit und Energie gekostet. Und das nicht nur wegen der absoluten Mehrheit der Balver CDU. Am Anfang gab es aufgrund meiner politischen Position auch viele Anfeindungen. Damals war der politische Ton in Balver sehr viel härter und beleidigend, als er es heute ist. Das war oft ein schwieriges Geschäft. Aber Demokratie ist nun mal keine leichte Sache, vor allem nicht für die Opposition.“

+++ ANNELIESE SCHMITZ UND DER WEIN +++

Die Sache mit dem Wein ist deutlich leichter. „1990 fuhren wir, zusammen mit meinem Sohn und Schwiegertochter, in einen Kurzurlaub nach Südbaden. Bei einem abendlichen Zechen und Fachsimpeln bei einer befreundeten Winzerfamilie fragte mich der Winzer, warum wir eigentlich keinen Wein im Sauerland verkaufen. Uns so beantragte ich bei der Stadt Balve einen Gewerbeschein, und das Weinhaus Anneliese Schmitz startet den Verkauf von hochwertigen Weinen.“

Anneliese Schmitz aus Balve stellt 40 Bilder zum Thema "Menschengesichter " im Kreishaus aus. Landrat und Nachbar Thomas Gemke eröffnete die Ausstellung. Foto: Guido Raith / WR

Gestartet wird das Geschäft in einem Vorratsraum neben ihrer Haustür, bevor im eigenen Hof ein neuer Verkaufsraum entsteht. „Ich habe mich auch da immer weitergebildet und sogar Kurse an der VHS für alle Weinliebhaber gehalten“, erinnert sie sich.

1992 bekommt sie, noch von Werner Traud persönlich, die Restauration der Festspiele mit allen Veranstaltungen in der Höhle übertragen. 2011, mit nun 68 Jahren, zieht sich Anneliese Schmitz in den Ruhestand zurück; sie übergibt das Geschäft an Sohn Wolfram.

Die Westfalenpost gratuliert nachträglich einer Frau, die viel Zeit ihres Lebens in die Stadt Balve gelegt hat und die Wege für die heutige Generation geebnet hat.

