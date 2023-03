Neue Kita in Balve auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule: Der Entwurf stammt vom Mendener Planungsbüro 3L.

Schulzentrum Krumpaul Diese Kita baut 3L aus Menden in Balve bis 2024

Balve. Mehr Kinderbetreuung: Am Krumpaul entsteht eine neue Kita. Das Büro 3L aus Menden stellte sein Konzept im Rat vor. Jetzt soll’s schnell gehen.

Mehr Kinderbetreuung: Diesem Ziel kommt die Stadt Balve in Kürze näher. Am Krumpaul soll eine neue Kita entstehen. Das Mendener Planungsbüro stellte dem Rat einen Entwurf für ein zweigeschossiges Gebäude vor.

Für die Errichtung des Kindergartens wird eine Projektgesellschaft namens Tegralis für Kinder Balve UG gegründet. Sie soll ihren Sitz im Mendener Ortsteil Lendringsen haben.

Klaus Luig (Mitte) von 3L und Kollegen in Balve Foto: jürgen overkott / WP

Der Rat beschloss einstimmig, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, mit Tegralis einen Erbpachtvertrag für den Bau eines dreigruppigen Kindergartens abzuschließen. Er soll auf dem Gelände des Klassentrakts der ehemaligen Hauptschule entstehen. Das Unternehmen wird mit dem Abriss des ehemaligen Klassentraktes nebst Pausenhof und Außentoiletten sowie mit dem Bau des Kindergartens beauftragt.

Zudem sieht der Beschluss vor, dass die gemeinnützige Gesellschaft DRK Kinderwelt in AltenaLüdenscheid und Lünen Träger der neuen Einrichtung wird. Der Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises hat dem zugestimmt. Der Kreis übernimmt bei kleinen Kommunen wie Balve die Aufgaben des Jugendamtes.

Der Beschluss des Rates sieht außerdem vor, dass eine Gruppe im DRK-Familienzentrum geschlossen wird. Das Erziehungsangebot soll künftig in Balve angesiedelt sein. Dafür ist ein Umbau der Kita in Langenholthausen erforderlich. Die Stadt Balve übernimmt die Umbau-Kosten.

Hintergrund: Der Träger der Balver Kita will eine dreigruppige Einrichtung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine Gruppe mit Kindern über drei Jahren von Langenholthausen nach Balve wechseln. Das Familienzentrum in Langenholthausen schrumpft von drei auf zwei Gruppen: eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren, eine für Kinder über drei Jahren.

Die Stadt will ein Überangebot von Kita-Plätzen für Mädchen und Jungen über drei Jahren vermeiden. Zugleich verspricht sie eine Verbesserung der U-3-Situation in Langenholthausen. Bisher durften dort Kinder erst ab zwei Jahren in die Einrichtung; künftig soll das bereits ab vier Monaten möglich sein.

Der Umbau kostet laut Verwaltungsvorlage rund 62.000 Euro. Zuschüsse durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sind möglich, wie es hieß.

Das Planungsbüro 3L ist als einziger von mehreren Interessenten übrig geblieben. Dessen Gesellschafter wollen gemeinsam die Investorengesellschaft Tegralis gründen.

Start zum Kindergartenjahr 24/25

Sie haben einen Entwurf vorgelegt, der sich am Konzept des Siegener Planungsbüros Loth für das „Quartier an der Hönne“ und an Vorgaben der Stadt Balve orientiert. Dazu kommt das Regelwerk des Landesjugendamtes zu Größe und Außenflächen. Holz soll der vorrangige, nachhaltige Baustoff sein. Die Stadt Balve plant, die Kita zum Kindergartenjahr 2024/25 zu eröffnen.

Der städtische Fachbereichsleiter André Flöper sagte, die Betreuungsquote der Vorschulkinder steige in Balve in zweifacher Hinsicht: einerseits durch die Vergrößerung der Zahl der Kita-Plätze, andererseits durch die zu erwartende sinkende Zahl der Geburten in den kommenden Jahren.

