Diese Ministerin kommt zu Garbecks Patronatfest

Garbeck Kleines Dorf ganz groß. Die Feierlichkeiten zum 850-jährigen-Jubiläum beginnen bereits am 6. Januar. Das müsst Ihr darüber wissen.

Kleines Dorf ganz groß. Garbeck feiert 2024 sein 850-jähriges Jubiläum. Eröffnet wird dieses Jubiläumsjahr am Samstag, 6. Januar, mit dem Patronatsfest in der Schützenhalle. Mit der Bewirtung der Gäste hat der Garbecker Ortsausschuss die Fußballer der SG Balve/Garbeck betraut.

„Wir rechnen mit großem Zuspruch, wissen die Bewirtung mit Getränken, Speisen, Kaffee und Kuchen bei der SG aber in guten Händen“, sagte der Ortsausschussvorsitzende Alexander Schulte.

„Amicitia“ sorgt für Harmonie nach Noten. Foto: Sven Paul

Doppeljubiläum

Das Patronatsfest am Dreikönigsfest ist immer ein früher Höhepunkt im Garbecker Jahreskalender. Im Jahr 2024 bekommt es aber nicht nur durch das Dorfjubiläum noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert. Denn auch das Patronatsfest selbst hat Jubiläum: Zum 50. Mal wird es in der heute bekannten Form gefeiert, mit Heiliger Messe und anschließender Feier mit Ansprachen, Ehrungen und Grünkohlessen in der Schützenhalle. Aufgrund dieser besonderen Anlässe werden am 6. Januar in Garbeck rund 500 Gäste erwartet, darunter viele Ehrengäste.

Weihbischof kommt

Weihbischof Holtkotte kommt nach Garbeck. Foto: Besim Mazhiqi

Das Patronatsfest beginnt um 9.30 Uhr mit einer heiligen Messe in der festlich geschmückten Schützenhalle, weil die Garbecker Pfarrkirche gerade umgebaut wird. Hauptzelebrant der Festmesse wird der Paderborner Weihbischof Josef Holtkotte sein. Neben dem 60-jährigen gebürtigen Castrop-Rauxeler, der auch Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist sowie in Paderborn Bischofsvikar für gesellschaftliche und soziale Fragen ist, werden aber auch Geistliche aus dem Pastoralverbund Balve-Hönnetal den feierlichen Gottesdienst gestalten. Der Musikverein „Amicitia“ Garbeck wird der Patronatsmesse den musikalischen Rahmen geben.

An die Messe wird sich der offizielle Festakt zum Garbecker Dorfjubiläum anschließen. Die Festrede wird Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) halten.

Spezialität Grünkohl

Aber lecker hier! Beim Patronatsfest gibt‘s Grünkohl. Foto: jürgen overkott

Weil der Ortausschuss zum Patronatsfest etwa 500 Besucher erwartet, werden die Helferinnen und Helfer der SG Balve/Garbeck an diesem Tag alle Hände voll zu tun haben. Immerhin gilt es, die Gäste nicht nur mit kühlen Getränken, sondern unter anderem auch mit dem Traditionsgericht Grünkohl zu bewirten. Schätzungsweise 300 bis 350 Portionen der deftigen und leckeren Winterspeise dürften an diesem Tag auf den Tellern der Patronatsfestgäste landen. Darüber hinaus wird die SG die üblichen Schnitzelgerichte anbieten. Und am Nachmittag wird in der Schützenhalle ein großes Kuchenbüfett aufgebaut. Alles wird auch zum Mitnehmen angeboten.

Garbecks Fan-Artikel

Der Ortsausschuss wird während des Patronatsfestes Merchandising-Artikel für das Dorfjubiläum anbieten. Zur Auswahl stehen Kapuzenpullis und Stoffbeutel, aber auch Frühstücksbrettchen aus Bambusholz, Kaffeetassen und Kalender – alles mit dem Jubiläums-Logo oder einer Garbecker Wortwolke. Auch von Garbecker Kindern bemalte Kronen werden angeboten.

