Diese verdienten Balver Sänger wurden in Sundern geehrt

Balve/Sundern Der Kreischorverband Arnsberg ehrt verdiente Mitglieder. Ein Chor aus dem Stadtgebiet fällt besonders auf.

Traditionen müssen erneuert werden, um lebendig zu bleiben. Das gilt für Chöre wie für zahlreiche andere Vereine. So nahm der Kreischorverband Arnsberg bei der Ehrung verdienter Sänger kurzerhand einen Ortswechsel vor.

Rund 50 verdiente Sängerinnen und Sänger hat der Kreischorverband Arnsberg bei seiner Zentralen Jubilarehrung in der Aula der Realschule Sundern geehrt. Die Kreisvorsitzende, Nicole Kupitz, zeigte sich hoch erfreut, dass man so viele verdiente Chormitglieder erstmals nun in Sundern ehren konnte. Zuletzt hatten die Zentralehrungen in Arnsberg stattgefunden. Umso erfreuter zeigte sich Sunderns Bürgermeister Klaus-Reiner Willecke, dass er Vertreter der Chöre begrüßen durfte. Gemeinsam mit dem Landrat des Hochsauerlandkreises, Dr. Karl Schneider, sowie den stellvertretenden Bürgermeistern der Städte Arnsberg und Balve, Peter Blume und Alexander Schulte, wurden auch aus dem Balver Stadtgebiet Sänger geehrt.

Seit 25 Jahren singen Oliver Fries und Adrian Klehr (beide MGV „Amicitia“ Garbeck 1860) im Chor. Manfred Stein und Rolf Kemmerling (beide Männerchor 1874 Balve) blicken bereits auf 40 Jahre Singetätigkeit zurück. Seit 50 Jahren singen Peter Mühlenfeld (MGV „Amicitia“ Garbeck) und Heinrich Springer (Männerchor Balve), seit 60 Jahren Günther Schulte (MGV „Eintracht“ Mellen), seit 65 Jahren Linus Scholz (Männerchor Balve) und seit 70 Jahren Hubert Teipel, Rudolf Vedder, Alfons Grendel (alle MGV „Eintracht“ Mellen) und Johannes Runte (Männerchor Balve).

Der Kreischorverband weiß nicht nur aktives Singen zu schätzen – er würdigt auch Vorstandsarbeit, So wurden Adrian Klehr (Garbeck) und Bernhard Krüdewagen (Balve) für 15-jährige Vorstandsarbeit ausgezeichnet. Ulli Assmann (Balve) hingegen wurde für 25-jährige Vorstandsarbeit geehrt.

Durch das Programm führte Zauberkünstler Arnd Clever. Abgerundet wurde der musikalische Vormittag durch die Musicalaufführung „Max und die Zaubertrommel“ des Kinder- und Jugendchores Bruchhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve