Dieser Garbecker ist seit 40 Jahren bei der Sparkasse

In Garbeck kennen sie ihn alle. Er hat einen Namensvetter im kirchlichen Dienst.

Ob Noten oder Banknoten: Andreas Schulte kennt sich mit beidem aus. Der Garbecker arbeitet seit 40 Jahren bei der Sparkasse Iserlohn. Nebenher spielte er jahrzehntelang Trompete beim Musikverein „Amicitia“ Garbeck. Während Andreas Schulte sein Hobby pflegebedingt ruhen lässt, macht ihm die Arbeit mit Firmenkunden ungebrochen Spaß. Wie stehen die Aktien?

„In den Jahren, als es keine Zinsen gab, war das der boomende Markt schlechthin, und es ist immer noch ein boomender Markt“, sagt der Arbeitsjubilar nicht ohne Stolz. Andreas Schulte – er war ein gefragter Mann, buchstäblich, im Gegensatz zu Kollegen, die sich um klassische Geldanlageformen wie Sparbriefe oder Tagesgeldkonten kümmern, konnte er Kundschaft mit Wertzuwächsen locken.

Manche Werte sind indes nicht mit Geld zu bezahlen – etwa ein „tolles Team“, wie Andreas Schulte betont. Sonst wäre er nicht 40 Jahre bei demselben Arbeitgeber geblieben. „Ein gutes Betriebsklima untereinander“ ist ihm wichtig: „Man unternimmt auch privat viel miteinander, egal ob das Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern sind.“ Der 59-Jährige freut sich schon darauf, seinen runden Geburtstag im kommenden Jahr mit dem Team zu feiern.

Rückblende. „Ich habe erst die Realschule besucht und dann die Fachhochschulreife in Menden gemacht“, berichtet der Jubilar über seine Schulzeit. Bei der Berufswahl war dem Babyboomer des deutschlandweit geburtenstärksten Jahrgangs 1964 bewusst, dass die Konkurrenz um Ausbildungsplätze und Jobs groß sein würde: „150 Bewerbungen – das war ja Wahnsinn.“ Doch das, was Andreas Schulte damals bei vielen Freunden erlebte, blieb ihm erspart: „Ich wollte etwas Kaufmännisches machen – das war klar. Ich hatte fünf, sechs Möglichkeiten.“

Andreas Schulte startete bei der Sparkasse nach dem Abitur. Das war am 1. August 1983. Damals, in den 80ern, war Andreas Schulte Teil einer 15-köpfigen Azubi-Truppe – den Tatsachen geschuldet, dass geburtenstarke Jahrgänge in den Arbeitsmarkt drängten und dass die Finanzwirtschaft früher mit viel mehr Personal arbeitete.

Das Arbeitsjubiläum ist aber erst vor kurzem in Iserlohn gewürdigt worden. „Und jetzt geht’s weiter“, sagt Andreas Schulte schwungvoll, „ich bin noch nicht in Pension. Mir macht das Arbeiten nach wie vor Spaß.“ Dennoch spürt er, dass sich das Arbeitstempo erhöht hat.

Digitalisierung der Finanzwirtschaft – sie erweist sich als Fluch und Segen zugleich. Weil immer mehr Kundschaft Online-Banking bevorzugt, fallen, wie Andreas Schulte beobachtet, immer mehr Arbeitsplätze weg. Umgekehrt führt der Ausbau des Glasfasernetzes dazu, dass immer mehr Arbeitgeber Home-Office anbieten – wie die Sparkasse Iserlohn. Auch Andreas Schulte nutzt es „Aber es ist nicht verkehrt, zwei, drei Tage pro Woche im Betrieb zu sein, um sich untereinander auszutauschen. Nur allein zuhause sitzen: Das kann nicht die Lösung sein.“

Jubilare bei der Sparkasse Iserlohn: v. li. Ralf Wördehoff, Henrike König, Sarah Dahl, Sabine Vicariesmann, Anke Willems, Axel Sippel (Vorstandsvorsitzender), Gabriele Diedrich, Sabine Mündelein, Christian Pühl, Sabine Minio, Ulrich Kaltenborn, Andreas Schulte, Jochen Hälker (Vorstand). Foto: Sparkasse Iserlohn / IKZ

