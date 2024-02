Dieser junge Volksbanker bleibt in Balve

Balve/Siegen Die Volksbank Südwestfalen feiert ihren erfolgreichen Azubi-Jahrgang 2021. Auch Balve hat etwas davon.

Die Volksbank in Südwestfalen hat dem Ausbildungsjahrgang 2021 zu erfolgreichen IHK-Abschlussprüfungen gratuliert. Nach zweieinhalb Jahren im Unternehmen beginnt nun einen neuer Lebens- und Berufsabschnitt. Anlässlich dessen luden Vorstandssprecher Roland Krebs und Vorstandskollege Jens Brinkmann zum gemeinsamen Frühstück ein. Einer der Azubi bleibt in Balve.

Corona-Effekt spürbar

In lockerer Atmosphäre ließen die jungen Bankkaufleute in Siegen ihren Ausbildung Revue passieren, Anekdoten inklusive. „Ein besonderer Ausbildungsjahrgang, war er doch stark geprägt durch die Besonderheiten und auch Einschränkungen der Coronazeit“, betonte Bank-Sprecherin Patricia Langer. Der Vorstand ermutigte die jungen Fachkräfte dazu, offen und selbstbewusst den neuen Aufgaben entgegenzutreten.

So geht‘s weiter mit dem Nachwuchs

Isha Ahmad wird in der Firmenkundenassistenz Siegen eingesetzt, Lars Büdenbender in den Filialen Mudersbach und Siegen, Tim Luca Deutenberg in Werdohl, Finn Glinka in Neunkirchen, Irina Kristina Heubaum im Kreditmanagement, Jens Klinkhardt in Balve, Sascha Libert in Kreuztal und Philipp Maximilian Will in Netphen.

Auszeichnungen für Ausbildung

Im vergangenen Jahr war die Ausbildung bei der Volksbank zum zweiten Mal in Folge mit dem Gütesiegel „Best Place To Learn“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung beruht auf einem 360 Grad-Feedback von Ausbildern, Azubis und Ex-Azubis. Besonders gute Bewertungen erhielt die Volksbank im Bereich Onboarding der Azubis - die Auszubildenden fühlten sich von Beginn an gut aufgehoben und integriert. Hervorragend wurde auch das berufliche Lernen im Betrieb eingeschätzt. Zudem wurde die Volksbank in diesem Jahr von der IHK Siegen mit dem Gütesiegel Ausbildung Südwestfalen rezertifiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve