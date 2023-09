Dieser Mann bringt Garbeck mit Sauerland-Witz zum Lachen

Garbeck/Neuenrade. Die Katholische Bücherei Garbeck hat im Oktober hohen Besuch. Es darf gelacht werden.

„Sauerländer. Besser geht’s nicht.“ So lautet das Motto einer unterhaltsamen Autorenlesung mit Michael Martin. Das Motto ist auch der Titel eines gleichnamigen Bestsellers des Neuenrader Autors, aus dem er am Freitag. 20. Oktober, um 19 Uhr in der öffentlichen Katholischen Bücherei Garbeck vorliest. Der bekannte Autor erklärt unter anderem, woher die Eingeborenen der tausend Berge stammen, was sie bewegt, wie sie leben, wie sie lieben, wie sie quasseln, fuckeln und Feste feiern, auch wenn es gerade mal wieder volle Kanne am Plästern zugange ist. Abgerundet wird der spaßige Leseabend mit Sauerländer Häppkes aus seinen beliebten Büchern “Fragen Sie Dr. Nürsel“, „Sauerländer Märchenstunde“ und „Willze machen? Isso.“ „Es darf gelacht werden!“, heißt es in einer Mitteilung von Gerd Jörgens. Karten sind im Vorverkauf für drei Euro und an der Abendkasse für fünf Euro in der Bücherei erhältlich.

Die Bücherei ist geöffnet Sonntags von 10.30 bis 12 Uhr, dienstags von 19 bis 20 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie von 15 bis 16.30 Uhr und freitags von 18 bis 19 Uhr.

Info:buecherei-garbeck@web.de

