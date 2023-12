Dieser Mann gibt Christfest Trost und Zuversicht

Wocklum/Neuenrade. Alle Jahre wieder bedeutet Weihnachten für viele Menschen ein Fest der Freude. Andere hingegen verbinden damit das Gefühl von Verlust und Trauer. Der Neuenrader Klemens Brockhagen weiß das. Kein Wunder: Der 72-Jährige ist freier Trauerredner. Genau deshalb macht er Trauernden an den Weihnachtstagen ein tröstendes Angebot.

Am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtstag bittet Klemens Brockhagen jeweils um 14.30 Uhr in Wocklums Trostwald. Er macht das nicht zum ersten Mal, und er macht ein erfolgreiches Angebot. Im Durchschnitt rund 80 Personen, die Zuspruch brauchten.

Klemens Brockhagen mag ein freier Trauerredner sein. Doch seine Texte gründen in der Bibel. Seine besinnlichen Worte ähneln einer Predigt, auch ein Gebet spricht er. Klemens Brockhagen sieht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu Geistlichen, eher als Ergänzung. Er weiß, dass viele Menschen zwar nichts mehr mit der Institution Kirche anfangen können. Ihren Glauben indes haben sie behalten.

