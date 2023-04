Dieser Verein tut Gutes für Balve: Wem geholfen wurde

Balve. Der Name des Vereins ist lang, sein Zweck indes ist knapp umrissen: Der Förderverein zur Unterstützung der Bürgerstiftung Balve tut Gutes vor Ort.

Der Förderverein zur Unterstützung der Bürgerstiftung Balve tut weiter viel Gutes und lässt Herzen höher schlagen. Auf der Jahreshauptversammlung konnte erneut eine stolze Summe verteilt waren. Auch wenn der Anlass dafür manchmal ein trauriger ist.

Denn es gibt immer wieder Balverinnen und Balver die für ihren Tod einen Teil oder auch ihren ganzen Nachlass dem Förderverein zur Unterstützung der Bürgerstiftung Balve überantworten. In dem Wissen, dass damit vor Ort viele gute Dinge ermöglicht werden. Zuletzt waren aus diesem Grund wieder mehrere große Geldeingänge zu verzeichnen, berichtete der Vorsitzende Paul Stüeken, als der Förderverein am Montagabend im Bürgerhaus am Drostenplatz zur Jahreshauptversammlung zusammenkam. Dabei wollten die Spender anonym bleiben, wie Stüeken weiter berichtete und die Namen deshalb auch gegenüber dem knappen Dutzend der anwesenden Mitglieder nicht preisgab.

Von links nach rechts die Vorstandsmitglieder Christian Bathe, Paul Stüeken, Günter Wurzel. Foto: Alexander Lück / WP

Was der Förderverein auch dank dieser Summen bewirken kann, das soll aber umso mehr der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Satzungsgemäß geht die Unterstützung des Vereins immer in das heimische Gesundheitswesen mit seinen vielen Facetten. So haben sich zum Beispiel die Balver Malteser um eine Förderung beworben. Ein Einsatzfahrzeug muss ersetzt werden, die Gesamtkosten schätzt man auf über 50.000 Euro. 5000 Euro wird der Förderverein zur Unterstützung der Bürgerstiftung Balve beisteuern, wie die Versammlung einstimmig beschloss. Ebenso harmonisch sprach man sich für die anderen eingereichten Projekte aus: die THW-Ortsgruppe muss ebenso neue technische Ausstattung anschaffen wie das Rote Kreuz für seinen RTW. Bei Vereine hatten dafür ungefähr 3000 Euro angegeben die nun bewilligt wurden. In den Anträgen hatten sie die Anschaffungen detailliert beschrieben und angegeben, wie nicht nur die Balver Bevölkerung bei Not- und Unglücksfällen profitieren könne von Equipment und Know-how der Helfer. 3000 Euro bekommt schließlich noch der Förderverein Reiten für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung in Langenholthausen. Dort sei man auf derart großzügige Spenden angewiesen, berichtete Paul Stüeken, da die Krankenkassen trotz nachgewiesener positiver Auswirkungen das therapeutische Reiten nicht finanzierten und der Verein sein Angebot aber trotzdem so günstig wie möglich anbieten wolle.

Die Reaktion der so großherzig bedachten Gruppen auf die Spenden sei oft wirklich zu Herzen gehend, erzählte Stüeken weiter. Da sei es manchmal so, als ob ihm einer der Verantwortlichen quasi durchs Telefon um den Hals falle. „Deshalb bleiben wir auch eine lohnende und sinnvolle Institution“, unterstrich der Arzt.

Auch wenn die Mitgliederzahl sinkt. 170 Menschen zum Stichtag 1.1.2023 sind 16 weniger als ein Jahr zuvor, so stellte Geschäftsführer Günter Wurzel, der im Rahmen der Versammlung auch in seinem Amt bestätigt wurde, die Statistik dar. „Man spricht viele Leute an, aber es ist sehr schwer, die Mitgliederzahl zu halten“, so seine Eindrücke der letzten Jahre. Auch spiegele sich das alles in der Altersstruktur wieder. Den Mitgliedsbeitrag – wobei es sich hier um eine Minimalsummer handelt, die man selbstverständlich auch erhöhen kann – beließ die Sitzung einstimmig bei 18 Euro. Als Zeichen, dass man gerade hier im Moment bewusst nicht an der Preisschraube drehen möchte. „Das bringt nichts“, sagte Paul Stüeken mit Blick darauf, so eher Verdruss und Austritte als höhere Einnahmen zu erreichen. Auch wenn nun einiges Geld verteilt ist stehen die Türe für weitere Anträge beim Förderverein offen. An manchen Stellen müsse man die Bekanntheit der Gruppe und ihrer Fördermöglichkeiten noch erhöhen, waren sich die Mitglieder einig.

Paul Stüeken blickte auch noch auf das letzte große Projekt zurück, die Finanzspritze für die First Responder, die ihm nicht nur als Mann vom Fach ein Herzensanliegen sind. Und gerade weil sie immer wieder noch schneller an einem Unfallort seien als die anderen Hilfskräfte, sagt Stüeken auch: „Davon wird jeder von uns irgendwann mal profitieren. Das ist Gesundheitsfürsorge für Balve.“

HILFE FÜRS HEIMISCHE GESUNDHEITSSYSTEM

Aus formellen Gründen läuft die finanzielle Unterstützung, die der Förderverein für Gruppen und Projekte im heimischen Gesundheitssystem aufbringt, über die Balver Bürgerstiftung. Dieser Verein wiederum bezuschusst auch andere gute Zwecke der Zivilgesellschaft vor Ort. Deren Vorsitzender Wolfram Schmitz sprach von 40.000 Euro, die 2022 ausgeschüttet wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve