Dieses Netzwerk treibt Autorin Anja Grevener voran

Anja Grevener, Autorin, ist Gast beim WP-Büchertalk in der Sokola.de. Inzwischen hat sie die Gründung der Autorengruppe Westfalen vorangetrieben.

Balve/Menden/Iserlohn. Die heimische Autorin Anja Grevener treibt die Gründung der Autorengruppe Westfalen voran. Was hat sie vor?

Die heimische Autorin Anja Grevener hat Balve auf die literarische Deutschlandkarte gesetzt. Die Zeit der Hexenverfolgung lässt sie lebendig werden, würdigt Opfer, zeigt, wie Täter ticken. Die gebürtige Böingserin mit familiären Verbindungen nach Garbeck hat sich inzwischen an der Gründung eines Netzwerks beteiligt. Westfalen sei ebenso vielfältig wie die Autorinnen und Autoren. Deshalb werde es in Kürze erste Veranstaltungen der neuen Autorengruppe Westfalen unter dem Dachverband des Bundesverbands junger Autorinnen und Autoren (BVjA) geben, heißt es.

WP-Büchertalk in Langenholthausens Sokola.de. Von links nach rechts: Steffie Friske (Bücherei Balve), Marc Friedrich, WP-Redakteuer Jürgen Overkott, Lisa Keil, Anja Grevener. Foto: Alexander Lück / WP

Die neue Schreibgruppe will die Literaturregion Westfalen mit unterschiedlichen Literatur-Projekten repräsentieren. Sei es durch Lesungen, einer gemeinsamen Anthologie oder literarischen Wanderungen. Ferner steht die Förderung der Lesekompetenz von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf der Agenda, dazu eigene Schreibprojekte mit Schreibübungen und Textbesprechungen. Ein besonderes Anliegen der Regionalgruppe Westfalen soll es ebenfalls werden, schreibenden Nachwuchs zu unterstützen und Neulingen mit hilfreichen Tipps zur Seite zu stehen. Geplant sind quartalsmäßige Treffen an unterschiedlichen Standorten in Westfalen.

Der erste Termin für die „Lange Nacht des Schreibens“ in Iserlohns Stadtbücherei steht bereits fest. Anja Grevener: „Hierbei wollen wir uns am 31. Oktober von 20.11 Uhr bis 1.11 Uhr als Gruppe schreibend kennenlernen. Wir sehen uns nicht als elitärer Kreis und freuen uns immer über neue Mitglieder, mit oder ohne eigene Veröffentlichung. Eine Mitgliedschaft im Bundesverband wäre wünschenswert, damit Förderungen auch gleichermaßen genutzt werden können.“

Info: anja.grevener@gmx.de

