Digital-Offensive in Balves Klassenzimmern

Die Grundschule Garbeck bewegt sich zwischen iPad und Füller: Digital-Expertin Karin Schnepp (links), ehemalige Schulleiterin Dorothe Gastreich-Kneer. Das Angebot in allen Balver Grundschulen wird in Kürze ausgebaut.

Balve. In diesem Herbst startet die Stadt Balve in eine Digitalisierungsoffensive in den Klassenzimmer. Was geplant ist, was es kostet.

Balves Realschule (SRB) geht vorne weg. Im Stadtgebiet ist es bekannt, andernorts indes staunen Politik und Verwaltung. Bereits seit 2017 verfügt die Realschule am Krumpaul über Wlan. Seit Beginn des Schuljahrs 2020/21 ist die Bildungseinrichtung ans Glasfasernetz angeschlossen – und damit an die Datenautobahn. Inzwischen wird die Digitalisierung der Bildung auch an anderen Balver Schulen vorangetrieben. Bürgermeister Hubertus Mühling und der städtische Fachbereichsleiter André Flöper erstatten am Mittwoch, 6. September, 18 Uhr, im Ratsausschuss ESDS Rapport.

+++ CDU WILL DIGITALE ERFASSUNG DES STRASSENZUSTANDES IN BALVE +++

„In diesem Jahr wurde der letzte Abschnitt der Gelder aus dem Digitalpakt Schule für die weitere Aufrüstung der Digitalisierung an den Balver Schulen verwendet“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss, der im Rathaus tagt. Die Bewilligung der Gelder lag für diesen Abschnitt bei mehr als 94.000 Euro. „Diese Gelder wurden für die Balver Grundschulen und die Realschule eingesetzt.“ Wofür wurde der Betrag ausgegeben?

Realisiert wurde die Anschaffung und Modernisierung der Netzwerkstruktur in den Balver Grundschulen, zudem Aufrüstung und Optimierung der Access-Points – Wlan-Verstärker – in der Realschule Balve. Die Grundschule St. Johannes Balve hat bereits einen Breitbandanschluss. Die Netzwerkstruktur wird in diesem Herbst installiert.

Die Grundschulen in Garbeck und Beckum werden mit Breitbandanschlüssen versorgt, sobald die Telekom das sprichwörtliche grüne Licht gibt. Die Netzwerkstruktur wird in diesem Zeitraum dafür vorbereitet. Alle Grundschulen wurden mit Surface-Rechnern ausgestattet. Surface-Rechner sind Microsoft-Tablets mit Touch-Screen – sie können per Fingerberührung der Bildschirmoberfläche gesteuert werden. Diese Geräte dienen im Unterricht der optimalen Nutzung der digitalen Tafeln. In Garbeck und für die Realschule Balve wurden zudem noch digitale Tafeln nachgerüstet. In der Realschule Balve wurde der Maker-Space – eine Art offene Werkstatt – errichtet und technisch professionell ausgestattet. Die baulichen Maßnahmen waren zum neuen Schuljahresbeginn abgeschlossen. Nun erfolgt die Installationsphase des technischen Equipments.

+++ DIGITALISIERUNG: BALVE NUTZT CHANCE - ZU TUN GIBT’S DENNOCH +++

Bei diesen Maßnahmen der Digitalisierung der Balver Schulen unterstützt der neue Stadt-Mitarbeiter Saimir Duka. Er ist seit November 2022 als Digitalisierungskoordinator für alle Balver Schulen zuständig. Er hat seinen Arbeitsplatz in der Balver Realschule. Er betreut die heimischen Schulen bei technischen Problemen, hat die komplette Ausschreibung technisch vorbereitet und kümmert sich um Hard- und Software.

„Digitalisierung ist ein nicht endender Prozess“, heißt es weiter. Der Stadtverwaltung gehe es um Vernetzung von Bürgern, Vereinen, Verwaltung und Schulen. Wichtig sei ein schnellerer Informationsfluss. Dazu gehöre die Vereinfachung der Vorgänge – mit Blick auf den Datenschutz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve