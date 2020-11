Digitale Azubi-Messe: Online ist gut, Begegnung besser

Im vorigen Jahr schien noch alles in bester Ordnung. Der Tag der Gewerbegebiete in Garbeck richtete sich nicht nur an wechselwillige Fachkräfte in der Region, sondern ausdrücklich auch Schulabsolventen auf der Suche nach einer Lehrstelle. Der Erfolg gab den Veranstaltern Stadtmarketing Balve und Wirtschaftsinitiative in jeder Hinsicht recht. Doch in diesem Jahr war alles anders. Die Agentur Mark organisierte mit Partnern wie dem Märkischen Arbeitgeberverband, der SIHK und der Arbeitsagentur eine digitale Ausbildungsbörse. An beiden Veranstaltungen nahm das Garbecker Unternehmen Paul Müller GmbH teil. Wie war’s?

Arbeiten gemeinsam an Projekten für Azubis: Verena Stolte (Agentur für Arbeit Hagen), Henning Heinsch (Jobcenter EN), Holger Schmitz (Jobcenter Hagen), Johannes Motz (Kreishandwerkerschaft Ruhr), Pauline Henne, Thomas Haensel (beide SIHK), Claudia Schmidtke (Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe) und Volker Steinecke (agentur mark) (von links) Foto: SIHK Hagen / SIHK

Tobias Weber ist Leiter der kaufmännischen Ausbildung bei dem Garbecker Autozulieferer, der dabei ist, sich neu zu erfinden. Weber ist – wie er auf Anfrage der Westfalenpost erklärte – zufrieden mit der Online-Version der Azubi-Suche. „Wir haben über den Tag verteilt in unseren beiden Online-Vorträgen mehr als 200 Schülerinnen und Schülern einen kleinen Einblick in unsere Ausbildungsberufe vermitteln können.“

Dabei vertraute Weber auf seine Azubis. Sie hielten zwei selbst vorbereitete Vorträge: „Hierbei konnten auch einige gezielte Fragen aus den Reihen der Zuschauer beantwortet werden.“

Den Tag über standen Weber und Technik-Ausbildungsleiter Friedbert Tonner-Rupprecht im 1:1-Beratungsraum für Fragen zur Verfügung. Diese Möglichkeit wurde auch „recht rege genutzt“. Weber präzisierte: „Das Interesse an diesen Gesprächen steigerte sich über Tag stetig, und gerade am Nachmittag wurden noch einige interessante Gespräche geführt und Kontaktdaten ausgetauscht. Diese Gespräche fanden per Live-Videokonferenz oder auch per Chat-System statt.“ Die Online-Messe, befand Weber, sei für Schülerinnen und Schüler sowie Azubis und Ausbilder eine „sehr interessante Erfahrung“ gewesen.

Neuland für alle Beteiligten

Mobilitätsprojekt für Azubis: Dr. Sarah Schniewindt und Christiane Schulz werben um Nachwuchs-Fachkräfte durch einen Mix aus Shuttle-Service, günstigem Azubi-Ticket für den Nahverkehr sowie E-Bike oder E-Scooter für die letzte Meile. Foto: jürgen overkott / WP

SIHK-Ausbildungsexpertin Pauline Henne nahm das Online-Spektakel grundsätzliche als positive Reaktion auf die Corona-Krise wahr, um Jugendliche online zu erreichen. „Wir hatten einen regen Chat-Verlauf“, sagte sie, „da war ein großes Interesse aufseiten der Besucher.“ Doch nicht alles funktionierte reibungslos: „Das ist alles Neuland, und die Beteiligten müssen sich erst mal finden.“ So sei es für manche Schüler schwierig gewesen, an der Messe teilzunehmen.

Welches Fazit zieht Veranstaltungsorganisator Agentur Mark? Geschäftsführerin Kirsten Kling zeigt sich mit Einschränkungen zufrieden : „Die digitale Ausbildungsmesse war pandemiebedingt ein Versuch, und wir sind total überrascht, wie gut es geklappt hat. Natürlich gab es die vorhersehbaren Schwierigkeiten mit der Technik – in einzelnen Schulen reichte das Wlan nicht, wegen akuter Corona-Fälle durften einzelne Klassen nicht an die organisierten externen Orte, und auch Unternehmen kamen vereinzelt nicht in ihre eigene Präsentation. Aber die Zahlen zeigen ­eindrucksvoll, wie viele tolle Vor­träge und Gespräche gelaufen sind.“

Demnach beteiligten sich insgesamt mehr als 1800 Jugendliche an der Azubi-Börse . Da die angemeldeten Schulklassen teilweise mit nur einem oder wenigen Geräten an der Messe teilnahmen, dürfte die tatsächliche Teilnehmerzahl höher gelegen haben. Mit Vorträgen und Videochats warben mehr als 100 Unternehmen aus der Region um potenzielle Auszubildende. Klings Fazit: „Es hat sich gelohnt.”

Dennoch dürfte Webers Rückschau vielen Beteiligten aus der Seele sprechen: „Bei allen Möglichkeiten, die die Technik bietet: Nichts ersetzt das wirkliche, tatsächliche Gespräch auf einer echten Ausbildungsmesse.“