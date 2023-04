WP präsentiert Dino-Talk in Beckum: So wird Geheimnis der Urzeit gelüftet

Beckum/Menden. Urzeit-Geheimnisse werden beim WP-Dino-Talk am 3. Mai in Beckum gelüftet. Helfer aus Balve und Menden haben Sensationsfunde ermöglicht.

In Kürze geht es wieder los, und Dr. Achim Schwermann erwartet in der kommenden Grabungssaison erneut bedeutende Funde aus der Urzeit. Der Steinbruch Busche in Beckum gilt als Dino-Hotspot: europaweit. Doch noch hat sich der Grabungsleiter des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe im Arbeitszimmer vergraben. Er schreibt, gemeinsam mit Kollegen, an einem dicken Buch über sein Fachgebiet. Die Funde aus Beckum spielen eine wichtige Rolle. Welche, verrät Schwermann beim Dino-Talk der Westfalenpost am Mittwoch, 3. Mai, im Integrationszentrum Beckum.

Grabungsleiter Dr. Achim Schwermann mit einem Fundstück Foto: jürgen overkott / WP

Urviecher üben auf Alt und Jung eine große Faszination aus. Das wird bereits bei einem Blick ins Sortiment von Baumärkten klar: Im Kassenbereich stehen in der Regel Drehständer mit Dino-Figuren. Als besonders beliebt gilt der furchterregende Tyrannosaurus Rex, auch T. Rex genannt. Auch Erwachsene lieben Dinos. Michael Crichton landete mit seiner Buch-Reihe „Dino-Park“ einen weltweiten Erfolg, Hollywood-Regisseur Steven Spielberg machte daraus den „Jurassic Park“. Die Filme gelten als Klassiker.

Doch all das ist kein Produkt überspannter Fantasie; all das hat es wirklich gegeben. Und in Beckum ist vieles zu finden, was vor 125 Millionen Jahren in der Kreidezeit passierte, damals als die Nordsee bis nach Südwestfalen reichte.

Der LWL ist seit mehr als 20 Jahren dabei, die verlorenen Schätze der Urzeit zu jagen. Mit überraschend großem Erfolg: Immer wieder präsentieren die Grabungsleiter Sensationen, zuerst Dr. Klaus-Peter Lanser, Dr. Achim Schwermann folgte dem inzwischen pensionierten Forscher. Mal wurden bisher unbekannte Säugetierarten entdeckt, mal wurde das Geheimnis der Langhalsdinos gelüftet, eine neu entdeckte Salamander-Art wurde gar nach dem Fundort benannt.

Dino-Grabungen in Beckum: Der LWL arbeitete erstmalig mit Ehrenamtlern zusammen. Gefunden wurden unter anderem winzige Säugetier-Zähne aus der Urzeit. Foto: Achim Schwermann / LWL

Dr. Schwermann nimmt das WP-Publikum mit auf eine Zeitreise. Im Gespräch mit WP-Redakteur Jürgen Overkott erklärt er, warum in Beckum so vielfältige Funde gemacht wurden – und noch zu erwarten sind. Der Forscher beschreibt seine Arbeit vor Ort. Er verrät, warum ehrenamtliche Hilfe aus Balve und Menden so wichtig ist. Er beschreibt, wie die Funde untersucht werden, wo die Forschungsergebnisse nachzulesen sind und warum sich eine Fahrt ins Naturkunde-Museum in Münster lohnt. Dr. Schwermann macht das, was er sagt, buchstäblich anschaulich. Er bringt einen Beamer mit.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Sie ist gratis. Dr. Schwermann und die WP-Redaktion freuen sich auf einen spannenden Abend.

Eine ehrenamtliche Helferin aus Menden Foto: jürgen overkott / WP

