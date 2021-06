Junge Kirche (Juki) in Balve: Pastor Christian Naton, Gemeindereferentin Manuela Cyganek und Gemeindeassistentin Thersa Wagner (von links) suchen Unterstützer für neue Projekte. Ein Projekt ist eine Video-Debatte über Segen für gleichgeschlechtliche Paare.

Balve. Im Pastoralverbund Balve-Hönnetal ist eine Diskussion über Segen für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Der Katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal lädt zu einem Gedankenaustausch zum Thema „Segen für gleichgeschlechtliche Paare“ an. Er wird am Mittwoch, 30. Juni, ab 19.30 Uhr online als Videokonferenz stattfinden. Das teilten Pastor Christian Naton, Gemeindereferentin Manuela Cyganek und Gemeindeassistentin Theresa Wagner mit. Was ist geplant?

Anmeldung ab sofort

Ein kurzer Einblick in den Abend: Zunächst wird es zwei kurze Statements geben, die den Gedankenaustausch einleiten werden. „Dafür konnten wir den Moraltheologen der Universität Tübingen, Professor Dr. Franz-Josef Bormann, gewinnen, der auch Mitglied des deutschen Ethikrates ist“, erläuterte Theresa Wagner. „Darüber hinaus wird die Gemeindereferentin Michaela Labudda ein Statement zu dem Abend beitragen. Sie ist Vertreterin für das Erzbistum Paderborn beim Synodalen Weg.“

Im Anschluss an die beiden Erläuterungen ist jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eingeladen, sich mit Fragen und Gedanken an dem Gespräch einzubringen. Theresa Wagner: „Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und einen spannenden Austausch.“

Anmeldungen für die Veranstaltung sind ab sofort per Mail an wagner@pv-balve-hoennetal.de möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve