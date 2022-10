Polizei in Balve

Polizei Doppel-Unfall in Balve, Panne am Klusenstein

Balve/Klusenstein. Zwei Mal hat es am Dienstagnachmittag im Balver Stadtgebiet gescheppert. Und dann gab es noch eine Panne am Klusenstein. Was passiert ist.

Zwei Unfälle im Balver Stadtgebiet haben am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf Anfrage der Westfalenpost sagte Polizeisprecher Christof Hüls am Mittwochmorgen, was passiert ist.

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Balve innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle verursacht. Er habe mit seinem Sattelzug plus Anhänger im Kormke-Kreisel den Polo eines Neuenraders (18) übersehen, sagte der Unfallverursacher der Polizei. Er begründete Der Lkw schob das Auto „einmal quer durch den Kreisverkehr“. Der Polo sei liegen geblieben. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Eine Zeugin habe die Verfolgung aufgenommen und dem Lkw-Fahrer klargemacht, dass er einen Unfall verursacht habe. Der Lkw-Fahrer drehte schließlich und fuhr wieder zum Kormke-Kreisel zurück, wie Hüls sagte. Dabei sei er auf den Pkw eines 49-jährigen Balvers aufgefahren.

Verletzte gab es nicht. Zwar sei ein Rettungswagen vor Ort gewesen, um den 18-Jährigen zu untersuchen. Der junge Mann sei aber als unverletzt entlassen worden, sagte Hüls.

Gegen 17.08 Uhr war die Polizei am Klusenstein im Einsatz. Auf der B 515 war ein Audi e-tron liegen geblieben. Das Pannenfahrzeug musste abgeschleppt werden.

