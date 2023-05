Dorfjubiläum wird die Krönung

Garbeck. Schon jetzt wirft die große Feier zum 850-jährigen Bestehen von Garbeck seine Schatten voraus. Die Planungen laufen auf vollen Touren. Schließlich wird drei Tage lang gefeiert. Was läuft: Darüber informierte Ortsvorsteher Christoph „Immel“ Haarmann bei einer Veranstaltung in der Schützenhalle. Das Interesse war groß.

Gute Vorbereitung plus Offenheit für weitere Ideen: Das war die Devise. „Wir zeigen euch gleich eine Powerpoint-Präsentation, und die einzelnen Teams stellen sich euch heute hier ausführlich vor.“ Neben der Präsentation gibt es für alle noch die Möglichkeit, sich in einer Fragestunde zu melden und eigene Ideen und Wünsche mitzuteilen. Haarmann weiter: „Ihr müsst alle wissen, dass dieses Fest nur mit der Hilfe und Unterstützung des ganzen Dorfes funktionieren kann, und jeder von euch ist aufgerufen sich mit einzubringen. Um das ganze Fest zu finanzieren, haben wir noch weitere Veranstaltungen im Vorfeld geplant. So wollen wir am 2. September in einem großen Fest unsere neue Dorfmitte einweihen.“ Was ist geplant?

Dorf glüht im September vor

Am 2. September wird vor Haarmanns Elternhaus eine Bühne aufgebaut. Erst gibt’s buntes Programm für Groß und Klein. Dann rocken die Amigos. Hauptbestandteil der Planung war die Verbesserung der Gewässersituation. Zudem wurden Randstreifen am Garbeck größtenteils in verkehrsberuhigte Bereiche umgestaltet. Für die Planung zeichnete das Sunderner Unternehmen Finger verantwortlich.

„Viele Teams haben sich gegründet, um dieses Fest zu etwas ganz Besonderem zu machen. Neben allerlei Ständen zur Beköstigung und Unterhaltung möchte sich der kleine Ort auch an diesem Wochenende mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Hierzu wird in der Grundschule ein Informationszentrum erstellt, um alle Interessenten mit diesem Thema vertraut zu machen.“ Nachhaltig wird aber auch gefeiert. „Es soll, wenn möglich, auf Plastik und Wegwerfartikel verzichtet werden.“

Nachhaltigkeit ist innovativ. Garbeck blickt aber auch zurück. Dafür hat sich die Gruppe um Guido „Cosmo“ Grevener etwas Besonders einfallen lassen. Auf dem Hof von Bernward Lösse gibt’s am Festwochenende ein eigens gebautes historistisches Tor zu sehen, dazu viele alte Informationen rund ums Dorf. „Um noch mehr Abwechslung zu schaffen, sind wir im Gespräch mit mehreren Ausstellern, um auch das Gebiet an der Kirchstraße in das Fest einzubeziehen“, versprach Haarmann. Was wäre so ein Fest ohne passendes Logo?

Darum hat sich Marketingbeauftragter Alexander Schulte gekümmert. Er hatte einen Entwurf dabei. „Wir haben in unserer Gruppe ein Brainstorming gemacht, was uns alles zu Garbeck einfällt. Bei einem Besuch meiner Schwester in Süddeutschland habe ich die Idee mitgenommen, Gartenstecker aus Holz in Kronenform im Ort zu verteilen, sodass jeder damit seinen Garten schmücken kann. Das ist jetzt für euch Kinder im Kindergarten und der Grundschule eure nächste Aufgabe im Kunstunterricht, diese zu basteln und zu gestalten“, grinste Schützenkönig Schulte in die Runde. Auch das neue, moderne Loge fand großen Anklang bei den Garbeckern. „Tradition, Offenheit und Zukunft. Diese drei Begriffe sind mit diesem Logo verbunden und spiegelt uns Garbecker wieder. Wir haben die Jahreszahl auf dem Logo bewusst offengelassen, was auch unsere Offenheit widerspiegeln soll. Dieses Logo wird uns jetzt die ganze Zeit begleiten. Eine weiter Abwandlung davon ist ein Logo mit vielen Begriffen, die uns eingefallen sind, die Garbeck und uns alle wiedergeben.“

Verkehrskonzept fürs Jubiläum

Drei Tage soll dieses Fest dauern; es soll rund 4000 Menschen in das Dorf locken. „Wir sind gerade dabei, ein Verkehrskonzept zu erstellen, sodass wir das Dorf an diesen Tagen für den Straßenverkehr sperren können. Das ist wie immer ein großer bürokratischer Aufwand. Geplant ist, dass wir ab der Kurve bei Kaczmarek den Verkehr umleiten. Es laufen gerade auch die Planungen für genügend Parkplätze für unsere Gäste. Der Plan ist auch einen kostenlosen Shuttleservice anzubieten. Der Eintritt für das Fest ist natürlich auch kostenlos.

Das Garbecker Fest zum 850-jährigen Bestehen der Gemeinde findet vom 30. August bis zum 1. September 2024 statt. Neben Festakt und buntem Bühnenprogramm findet an diesem Wochenende ein Feldgottesdienst und ein Markt für Jung und Alt inmitten des Dorfes statt.

DORFGRÜNDUNG

Garbeck wurde 1174 erstmals urkundlich erwähnt. Durch weitere Urkunden ist belegt, dass es zwei Ritterfamilien in Garbeck gab, die jedoch früh in der männlichen Linie ausstarben: die von Gaverbecke, ausgestorben mit Gottschalk von Gaverbecke 1341, und die von Ketteler, die um 1440 nach Herdringen verzogen. Das Jungferngut im Besitz der Familie Lösse geht zurück auf das Jahr 1401 Durch Garbeck verlief zeitweise die Grenze zwischen der Balver Mark und der Geverner Mark.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve