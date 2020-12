Dorfmitte Garbeck: Wie Corona die Bürger-Information ändert

Balve/Garbeck. Corona kippt die Bürger-Information über die Neugestaltung der Dorfmitte Garbeck. Die Stadt macht aber persönliche Gespräche dennoch möglich.

Die Corona-Krise schränkt den Bürger-Service der Stadt Balve ein. Das werden die Einwohner von Garbeck in den kommenden Tagen spüren. Bürgermeister Hubertus Mühling kündigte am Donnerstag eine corona-bedingte Änderung der Bürgerinformation zur Gestaltung der neuen Dorfmitte in Garbeck an.

Ortsvorsteher Christoph Haarmann Foto: Privat

„Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr leider keine Bürgerinformation zu der geplanten Neugestaltung der Dorfmitte Garbeck in einem öffentlichen Bürgerforum in einem größeren Veranstaltungsraum stattfinden“, erklärte Mühling. „Damit dennoch eine Information der Bevölkerung erfolgen kann, werden am 5. und 6. Dezember 2020 vor dem Volksbankgebäude an der Märkischen Str. 18 in Garbeck per Aushang einige Planunterlagen einsehbar sein.“

Ortsvorsteher persönlich ansprechbar

Die Stadt Balve will aber auch persönliche Gespräche für Bürger, die Fragen haben, ermöglichen. Ortsvorsteher Christoph Haarmann werde vor Ort sein, um mit ergänzenden Informationen auszuhelfen. Demnach steht er am Samstag, 5. Dezember, von 9.30 bis 13 Uhr sowie am Sonntag, 6. Dezember, von 10.30 bis 13 Uhr für persönliche Gespräche bereit.

Mühling wies darauf hin, dass beim Betrachten der Aushänge Corona-Schutzbestimmungen zu beachten seien. So sei das Tragen einer Mund-Nasen-Maske verpflichtend. Zudem dürfe jeweils nur ein Hausstand mit höchstens voier Personen gleichzeitig die Pläne betrachten. Die Mindestabstände von 1,50 Meter seien einzuhalten.

Rückfragen: Bauamt der Stadt Balve, Telefon 02375-926-146.