Dorfpark Mellen: Wann das Golddorf feiert

Mellen. Das Golddorf feiert den Wonnemonat. Der neue Dorfpark wird im Mai offiziell eingeweiht. Dabei ist er längst fertig.

Der Dorfpark in Mellen ist längst fertig. Das hat Volker Finger vom gleichnamigen Planungsbüro in Sündern bereits im vorigen Dezember mitgeteilt. Weil aber öffentliche Einweihung in der kalten, nassen und dunklen Jahreszeit nicht wirklich populär sind, wird das neugestaltete Gelände im Wonnemonat Mai feierlich eröffnet.

Was bisher geschah: „Nach der Teichentschlammung wurde nun die öffentliche Freianlage mit Spielgeräten und Mobiliar fertiggestellt. Darüber hinaus wurden Pkw-Stellplätze und Wohnmobil-Stellflächen installiert“, bilanzierte Volker Finger. Der Dorfpark als Dorfmittelpunkt in Mellen kann längst individuell von Jung und Alt genutzt werden. Wanderer und Mountainbiker haben einen Ausgangspunkt für ihre Touren. Errichtet wurde die Anlage vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Schauerte-Schmidt aus Schmallenberg.

Die Bauarbeiten hatten im August vorigen Jahres begonnen. Das Vorhaben kostete 1,1 Millionen Euro, Fördergelder inklusive.

Am Sonntag, 14. Mai, wird das Gelände um 11 Uhr am Burgbergweg eingeweiht, Mit dabei sind der stellvertretende Bürgermeister Alexander Schulte und Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt. Kalte Getränke werden gereicht, dazu Leckeres vom Grill aber auch Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es ein Spielprogramm.

