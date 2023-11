Dorfversammlung: Mellen plant Waldlehrpfad

Außerordentlich gut besucht: die jüngste Zusammenkunft in Mellens Landmarkt

Mellen Die letzte Dorfversammlung in diesem Jahr im Land hat eine spannende Tagesordnung. Das Golddorf zeigt Flagge.

Mellen kommt am Donnerstag, 30. November, 19 Uhr, zur letzten Dorfversammlung dieses Jahres im Landmarkt zusammen. Das Programm ist spannend.

Ein Baum für Nele: Mitgekommen zum Pflanztag 2023 in Mellens Babywald sind Oma und Opa Carsten und Michaela Bucksch sowie Neles Eltern Jessica und Kevin Käding (von links nach rechts). Foto: Alexander Lück / Balve

Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt kündigte an, dass der Teilnehmerrunde das Projekt „ Waldlehrpfad“ um den Balver Babywald herum vorgestellt werden solle. Den Babywald oberhalb der Vogelstange gibt es seit drei Jahren. Er erfreut sich in der Bevölkerung zunehmender Beliebtheit. Gepflanzt werden Baumarten, die mit längeren Trockenphasen und höheren Durchschnittstemperaturen besser zurechtkommen. Obendrein informiert am Rand des Parkplatzes gegenüber der Schützenhalle längst eine Infotafel darüber, wie Monstersturm „Kyrill“ und Borkenkäfer rund ums Golddorf gewütet haben.

Ein weiteres Vorhaben dokumentiert Heimatstolz. „Mellener Geschichte beim Rundgang erleben“: So wird der Tagesordnungspunkt überschrieben, der sich mit Infotafeln für die ältesten Gebäude im Dorf beschäftigt. Es geht um deren Ursprung und Geschichte.

Überdies wird in der Versammlung über neue Mellen-Fahnen gesprochen. Ein Dorf will Flagge zeigen. Hissfahnen im Querformat 150 cm x 90 cm sollen angeschafft werden.

