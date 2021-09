Dorfwettbewerb MK: Das Ergebnis steht fest

Balve/Lüdenscheid. Eisborns Ortsvorsteherin Pia Spiekermann und Mellens Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt hatten sich so viel Mühe gegeben. Doch es reichte nicht.

Die Entscheidung ist gefallen: Halver-Oberbrügge-Ehringhausen ist Sieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ und wird den Märkischen Kreis auf Landesebene im Jahr 2022 vertreten. Das teilte Kreis-Sprecher Alexander Bange am Mittwoch in Lüdenscheid mit. Elf Dörfer und Ortsteile im Märkischen Kreis haben sich in diesem Jahr für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ herausgeputzt, darunter Eisborn und Mellen (WP berichtete).

Vor dem Eisborner Kindergarten, zweite von rechts Orstvorsteherin Pia Spiekermann Foto: Alexander Lück / WP

„Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war, dass Halver-Oberbrügge-Ehringhausen die Kriterien des Dorfwettbewerbes in herausragender Weise präsentiert und erfüllt hat und die Kommission durch das Engagement vor Ort vollends überzeugt worden ist“, berichtet Kreisheimatpfleger Rolf Klostermann als Vorsitzender der Bewertungskommission. Immerhin: Mellen lag in der Kategorie Dorf unter 1000 Einwohnern vorn. Eisborn belegte in dieser Kategorie den dritten Platz.

