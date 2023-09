Drachenfest Küntrop: Marie Kneer weiß, was Kinder fasziniert

Höberinghausen/Küntrop. Der LSV Sauerland lädt am Wochenende zum Drachenfest ein. Vereinssprecherin Marie Kneer erinnert sich an ihren ersten eigenen Drachen.

Marie Kneer vom Luftsportverein (LSV) Sauerland kann sich in die Kinder hineinversetzen, die am Samstag und am Sonntag fasziniert die Drachen über Höveringhausen und Küntrop segeln sehen. Die Vereinssprecherin kann sich sogar an ihren ersten Drachen erinnern.

Marie Kneer vom LSV Foto: Jürgen Overkott / WP

„Gelb war er, und ein Gesicht war drauf: zwei Punkte, ein Mund, ein Smiley-Gesicht“, erzählt Marie Kneer. „Ich war damals drei oder vier Jahre alt. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie das war, den Drachen zu steigen: Es war nämlich gemeinsam mit Papa beim Drachenfest.“ LSV-Vorsitzender Joachim Kneer organisiert das Drachenfest seit Jahrzehnten. Doch wenn der Drachen seiner Tochter steigen sollte, war er ganz für sie da. „Und dann war es in erster Linie schön, Zeit mit Papa zu verbringen.“

Aus langjähriger Erfahrung weiß die Gymnasiallehrerin genau, welche Wetterbedingungen für den perfekten Drachenspaß herrschen müssen: „Es muss windig sein - und trocken.“ Genau diese Wetterbedingungen sollen laut wetter-balve.de am Wochenende herrschen. Die Temperaturen sinken derweil auf ein herbstliches Niveau deutlich unter 20 Grad.

Für Marie Kneer kein Problem: Kulinarisch gibt es auch Warmes. LSV-Chef Joachim Kneer ist bekannt für seine Reibeplätzchen: „Er kocht auch zuhause total viel.“

Wer auf den Geschmack gekommen ist: Das Drachenfest auf dem Segelflugplatz Küntrop findet Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Parken indes kostenpflichtig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve