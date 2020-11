Drama in Garbeck: 19-Jähriger schwer verletzt, Auto Schrott

Unfall in Garbeck am Mittwoch, 25. November: Ein Auto hat sich überschlagen, der Fahrer ist schwer verletzt.

Garbeck. Drama in Garbeck: Ein 19-Jähriger aus Küntrop wird schwer verletzt, sein Auto hat Totalschaden. Was ist passiert?

Verkehrsunfall mit Verletztem: Ein 19-jähriger Mann aus Küntrop ist am Mittwochmorgen in der Nähe des Segelflugplatzes mit seinem Auto aus der Kurve getragen worden. Nach Angaben der Polizei war er gegen 7.15 Uhr in Richtung Garbeck unterwegs. In einer Linkskurve brach das Heck des Pkw aus, und der 19-jährige Mann geriet in den Graben. Am Ende des Grabens überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Werdohl gebracht. Der Wagen ist Schrott. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro.