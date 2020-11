Drama in Steinbruch: Wer muss Kosten für Einsatz tragen?

Beckum. Nach der aufwendigen Bergung eines verletzten Kletterers in Beckum sind etliche Fragen unbeantwortet. Was die Ermittler klären wollen.

Den in einem Steinbruch bei Beckum verletzt geborgene Kletterer hat die Polizei bisher zum Hergang des Unfalls nicht befragen können. Wie Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Dienstag in Iserlohn auf WP-Anfrage weiter sagte, bleibt damit vorerst ungeklärt, ob möglicherweise Fahrlässigkeit im Spiel war und wer die Kosten für den Einsatz trägt.

Der 34-jährige Kletterer aus Völklingen, Saarland, hatte eine Erlaubnis, auf dem Gelände des ehemaligen Steinbruchs Busche zu klettern. Er erlitt bei seinem Sturz einen Beckenbruch. Der Verletzte wird in einer Klinik in Gelsenkirchen behandelt.

Dunkelheit und unwegsames Gelände

65 Feuerwehrleute, 20 THW-Helfer, mehrere Höhenretter sowie eine Hubschrauberbesatzung der Bundeswehr waren am Samstagabend im Einsatz, um den Mann zu bergen. Der Alarm war bei der Feuerwehr um 18.45 Uhr eingegangen, wie der stellvertretende Wehr-Chef Oliver Prior der WP am Dienstag sagte. Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht. Dunkelheit und unwegsames Gelände erschwerten die Bergungsarbeiten.