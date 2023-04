Drehorgelkönig Heinrich Springer besingt Kaiser von Balve

Balve. Heinrich Springer dreht auf. Wie der Drehorgelkönig den Kaiser von Balve ehren will,

Balve hatte einst einen Kaiser. Was komisch klingt, ist aber so, wie TV-Moderator Peter Lustig einst in seiner Kindersendung „Löwenzahn“ zu sagen pflegte.

Einst gab es in Balve einen blinden Mann, der mit einer göttlichen Stimme Stadt und Land erfreute. Man nannte ihn den „Kaiser“. Um an ihn zu erinnern, hat sich der Balver Heinrich Springer vorgenommen, die Liedkunst des Balver Adligen in der Innenstadt mithilfe seiner Drehorgel zu würdigen. „Schon zu dem 100-jährigen Bestehen des Balver Männerchores im Jahre 1974 wurde das Auftreten und der Gesang des Kaisers von Balve ausführlich von Josef Pütter beschrieben“, erzählt Springer. „So sei er, laut Pütter, ein blinder Mann von stattlicher Statur gewesen sein, der mit seiner klaren und hellen Stimme seine Sangesreisen in Balve, Sundern, Allendorf und Stockum abhielt. In der Regel wurde dieser durch seinen kleinen Sohn Johannes begleitet.“ Das Besondere an diesem Mann soll gewesen sein, dass er auch als mobiler Nachrichtendienst fungierte. „Er soll, laut den Erzählungen Pütters, auch allerhand Nachrichten überbracht haben. Insgesamt soll dieser Mann ein sehr geselliger Zeitgenosse gewesen sein, der oft bei einem Glas Bier viele Geschichten erzählt habe und mit seiner Sangeskunst für gute Laune gesorgt haben.“

Nun möchte Drehorgelspieler Springer diesen Mann würdigen und sein bekanntestes Lied auf seiner Orgel den Balven vorspielen. „Da ich aber gesundheitlich eingeschränkt bin, brauche ich Dafür tatkräftige Unterstützung. Alleine schaffe ich es nicht mehr, meine schwere Drehorgel den Husenberg herunter in die Stadt zu bringen. Ich würde mich da für jede Unterstützung freuen, die es mir ermöglichen würde, dieses Vorhaben umzusetzen.“ Es geht ums Kaiserlied, welches der Kaiser von Balve meist sang, um sich den Menschen vorzustellen. „Kaiser bin ich, das ist wahr/Kaiser war ich fünfzig Jahr/Kaiser ohne Herrscherstab/Bleib ich bis ins kühle Grab. Seht, an meines Prinzen Hand/Reis’ ich singend durch das Land.“

Laut Pütters Aufzeichnungen trug dieser Mann oft derbe Schnürschuhe, über die er Gamaschen zog. Bekannt sei er wegen seines blauen Kittels gewesen, wessen er über ein glänzendes und modisches Jackett gezogen habe. Gestorben sei er 1896, und noch im hohen Alter sei jeden Morgen alleine zur Heiligen Messe mit seinem Rosenkranz in die Pfarrkirche gegangen. „Er war einer dieser Spielleute, die den Balvern lange in Erinnerung blieben.“

