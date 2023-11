Polizei in Balve

Polizei Drei Verletzte bei Unfall in Balve

Balve Auf der Garbecker Straße kam es zu einer Kollision von Pkw. Was genau passiert ist.

Ein 86-jähriger Autofahrer aus Iserlohn ist am Samstagabend auf der Garbecker Straße in Balve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kam es zu einer Kollision mit zwei anderen Pkw, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Insgesamt drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus Werdohl. Der 86-Jährige selbst blieb unverletzt. Warum der 86-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst ungeklärt. „Alle Fahrzeuge wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt circa 22.300 Euro Schaden“, hieß es weiter.

