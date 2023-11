DRK Balve erhält neues Fahrzeug

Balve Neuanschaffung wird durch ehrenamtlichen Corona-Einsatz ermöglicht. Vorstandsamt bleibt vakant.

Das sind beeindruckende Zahlen: Die Balver Ortsgruppe vom Roten Kreuz hat einen dicken Strich unter das Impf- und Testzentrum gemacht, welches sie in Balve zusammen mit den Maltesern betrieben haben. Auf Seiten des DRK ergibt sich folgender Einsatz, der stunden- ja sogar minutengenau erfasst wurde: Gut 5000 Stunden arbeitete man für das Testzentrum, 569 Stunden für das Impfzentrum. Gemeinsam wurde über 55.000 Coronatests gemacht und über 11.000 Impfungen verabreicht. Und das alles ehrenamtlich, man kann es nicht oft genug betonen. „Dadurch gibt es die glückliche Situation, dass wir alle Einnahmen der Öffentlichkeit zurückgeben können, indem wir das in unsere Ausrüstung, in die Fahrzeuge, in Material stecken“, betont Bernhard Krämer, der Schatzmeister des Balver DRK. Es profitiert davon also zuallererst die Sicherheit der Balver Bürger.

Mobile Kommandozentrale

Konkret ist bereits eine Anschaffung getätigt, die es ohne diese Einnahmen so nicht hätte geben können. Ein Kleintransporter wurde bereits gekauft, im Moment wird er nach den Bedürfnissen und Wünschen der Ortsgruppe umgebaut und ausgestattet. Ein Allrounder soll das werden, eine Art mobile Kommandozentrale. Die heimischen Löschzüge der Feuerwehr verfügen auch über solche sogenannten Einsatzleitfahrzeuge, das DRK hatte so einen Wagen bisher noch nicht.

Damit bleiben wir flexibel, Sanitätsdienste etwa laufen heute ganz anders als früher.“ Rainer Schäfer, DRK-Chef

„Die Anforderungen an uns werden immer höher“, sagt Bernhard Krämer dazu. Und der Vorsitzende der Ortsgruppe Rainer Schäfer ergänzt: „Damit bleiben wir flexibel, Sanitätsdienste etwa laufen heute ganz anders als früher.“ Umso bemerkenswerter im negativen Sinne: Land oder Bund geben für diese Anschaffung keinen einzigen Cent hinzu, unterstreicht der DRK-Vorstand. Bei anderen Fällen sei das schon so, hier aber nicht. Weil Fahrzeug samt Umbau und Ausstattung zusammen mit knapp 100.000 Euro zu Buche schlagen werden, kann sich das Balver DRK diese Investition eben nur durch die Einnahmen des Impf- und Testzentrums erlauben. Das Fahrzeug ist schon einige Monate verspätet gegenüber den Planungen, aber vielleicht kann es noch dieses Jahr einsatzbereit in Empfang genommen werden.

Als sich die DRK-Mitglieder am Dienstagabend in ihrem Zuhause im Garbecker Gewerbegebiet trafen, war es auch in anderen Punkten Zeit, Bilanz zu ziehen. Groß war der Einsatz der Ortsgruppen bei der Hochwasserkatastrophe. Deshalb bekamen folgende Mitglieder eine besondere Auszeichnung: Leonard Loewen, Matthias Maslow, Bernhard Krämer, Dirk Schnabel, Regina Winsel, Meinhard Hahn, Christian Hahn, Carina Augstein, Adrian Stein, Christian Lübke, Stephan Elend, Vanessa Geiger und Julian Krämer. Weiterhin wurden für ihre Treue geehrt: Andrea Schäfer und Michael Schmale für fünf Jahre, Tanja Paulus und Leonard Loewen für zehn Jahre, Thorsten Lübke und Julian Krämer für 15 Jahre, Christian Lübke für 20 und schließlich Stephan Elend für 45 Jahre.

Natürlich ist das heimische DRK weiter auf verschiedenen Großveranstaltungen als Sanitätsdienst im Einsatz, in diesem Jahr etwa noch beim Festival der Liebe. Die Menge an Veranstaltungen sei nun spätestens dieses Jahr endgültig auf Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt, heißt es. Schnell war bei der Versammlung das Thema Wahlen abgehakt. Rainer Schäfer stellte sich erneut zur Wiederwahl als erster Vorsitzender und bekam auch das einmütige Votum dafür. Vakant bleibt leider weiterhin sein Stellvertreterposten, für den niemand kandidierte.

In den letzten Wochen des Jahres findet man das DRK auch noch auf dem Garbecker Weihnachtsmarkt, wo sie am 16. Dezember eine wärmende Erbsensuppe ausschenken. Im kommenden Jahr gibt es auch wieder Erste-Hilfe-Kurse, immer samstags vormittags bis nachmittags, und zwar am 13. Januar, 13. März, 17. August und 9. November.

Ausgezeichnet!

Ausgezeichnet wurden am Dienstagabend auch Helferinnen und Helfer, die sich durch großen Einsatz in der Coronapandemie verdient gemacht haben, etwa im Impf- und Testzentrum: Karin Co, Stephan Elend, Kirsten Elend, Vanessa Geiger, Jannik Hachenberg, Luca Tim Henke, Pascal Henke, Udo Henke, Tanja Henke, Jens Hilgert, Nico König, Robin König, Bernhard Krämer, Iris Krämer, Julian Krämer, Susanne Levermann, Christian Lübke, Matthias Maslow, Lena Neuhaus, Rita Oberste, Petra Rossa-Ruddigkeit, Bastian Sasse, Rainer Schäfer, Andrea Schäfer, Dirk Schnabel, Gabi Schwartpaul-Hermes, Carina Severin, Adrian Stein, Monika Vielhaber, Reinhard Vielhaber, Simone Voss und Regina Winsel.

