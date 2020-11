DRK Balve: Trotz Corona ist Blutspende noch möglich

Balve. Blutspenden sind im Balver Stadtgebiet trotz der Corona-Krise möglich. Schatzmeister Bernhard Krämer verrät, wann und wo.

Die Corona-Krise geht vorerst an Blutspende-Terminen des DRK vorbei. Darauf wies Schatzmeister Bernhard Krämer hin. Der nächste Termin ist für Montag, 9. November angesetzt, Blutspenden sind demnach in der Aula des Realschule Balve in der Zeit von 15 bis 20.30 Uhr möglich. Es ist keineswegs der einzige Termin.

Bernhard Krämer, Schatzmeister und aktuell in Stellvertretung Blutspendenbeauftragter des DRK Balve erklärt den zusätzlichen Blutspendetermin (Archiv). Foto: Alexander Lück / WP

Eine weitere Möglichkeit für Bürger zum Aderlass im Dienst der guten Sache ist für Montag, 23. November vorgesehen – und zwar in der Zeit von 16 bis 20.30 Uhr in Langenholthausen in der Sokola.de.

„Die Termine in Garbeck und Beckum müssen auch bei dieser Runde nochmals entfallen. Für 2021 arbeiten wir aber mit dem Blutspendedienst an einem geänderten Konzept, sodass wir hoffen, ab Februar 2021 wieder alle vier Termine anbieten zu können“, fügte Bernhard Krämer hinzu.

Erster Termin für 2021 steht bereits

Start der Runde ist der 22. Februar 2021 in Balve. „Auch für diesen Umlauf gilt nochmals der dringende Aufruf zur Blutspende, da die Reserven deutlich zurückgegangen sind und die Versorgungslage immer schwieriger wird“, teilte Bernhard Krämer mit. Das DRK und der Blutspendedienst setzen alles daran, die Spender zu schützen. Für alle Termine steht wieder das Terminreservierungssystem zur Verfügung, um Wartezeiten zu vermeiden. Jeder kurzentschlossene Spender könne auch ohne eine Terminreservierung spenden. Krämer: „Wir bitten um Verständnis, dass wir aber die reservierten Termine versuchen vorrangig zu gewährleisten und es dadurch bei unangemeldeten Spendern zu kurzen Wartezeiten kommen kann.“